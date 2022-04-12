ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ: ກູຈີ ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການພັດທະນາການສຶກສາ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີເມືອງ ກູ໋ຈີ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຄວບຄູ່ທັງປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ເປັນຢ່າງດີ, ທັງຍູ້ແຮງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບທີ່ດີກວ່າ. ທາງເມືອງຕ້ອງຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກບໍລິຫານ, ຄຸນນະພາບການບໍລິການສາທາລະນະນະ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ; ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ກູ໋ຈີ ເປັນເຈົ້າຂອງການພັດທະນາຂອງເມືອງ ຜ່ານວຽກງານສົ່ງເສີມການຮຽນ, ສົ່ງເສີມຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ. ພັດທະນາເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳຂອງທ້ອງຖິ່ນ ກູ໋ຈີ ດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຕອບບຸນແທນຄຸນ, ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບາງຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນເມືອງ ກູ໋ຈີ.
ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ເມສາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ 2 ເມືອງ ຮອກມົນ ແລະ ກູຈີ ທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃນປີ 2022 , ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການລົງທຶນຢູ່ 2 ເມືອງຄື: ຮອກມົນ ແລະ ກູຈີ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງນັກລົງທຶນ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາລົງທຶນດ້ວຍ ຫຼາຍໂຄງການຢູ່ເມືອງຮອກມົນ ແລະ ກູຈີ, ໃນນັ້ນມີບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຊົນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຮຽກຮ້ອງບັນດານັກລົງທຶນປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງວ່ອງໄວ. ທ່ານກ່າວວ່າ :
“ການພັດທະນາຂອງ ເມືອງຮອກມົນ ແລະ ກູຈີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຼໍ່ຫຼອມຈາກບັນດາຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຂະບວນການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ຂະບວນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ຍືນຍົງຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຂົງເຂດຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຂອງ ພາກໃຕ້ແລະທົ່ວປະເທດ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນປະກອບຈາກບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກຄຸ້ມຄອງທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກດຶງດູດຄົນຮັ່ງມີ, ຜູ້ເກັ່ງກ້າສາມາດເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ກູຈີ, ຮອກມົນ , ສ້າງບັນດາວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້ມງົບປະມານແບບຍືນຍົງ...”