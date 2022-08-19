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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕ້ອນຮັບ ທູດພິເສດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານ Sugi Ryotaro ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຕະຫຼອດ 30 ປີຜ່ານມາ
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕ້ອນຮັບອະດີດທູດພິເສດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Sugi Ryotaro (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບອະດີດທູດພິເສດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Sugi Ryotaro ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ , ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາສູງ  ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານ Sugi Ryotaro ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຕະຫຼອດ 30 ປີຜ່ານມາ, ຜ່ານການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ຈັດຕັ້ງງານພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ພວມຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ ດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທາງດ້ານການເມືອງສູງ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບທ່ານ Sugi Ryotaro ອະດີດທູດພິເສດ ຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ. , ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງທ່ານ Sugi Ryotaro ເມື່ດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງ 3 ອົງການສຳຄັນຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນອົງການຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ຫວັງວ່າ ດ້ວຍການພົວພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ມີຜົນສະທ້ອນໃນເວທີການເມືອງ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Sugi Ryotaro ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍູ້ລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ.

ສ່ວນທ່ານ Sugi Ryotaro ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງດີງາມ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ກໍ່ຄືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານ Sugi Ryotaro ຢັ້ງຢືນວ່າຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມ, ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ບັນລຸໄດ້ຜົນງານທີ່ດີງາມໃນທຸກຂົງເຂດຮ່ວມມື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານລຳທີ 25 ເດີນທາງອອກຈາກ ຢູແກຼນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບ ລັດເຊຍ

ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານລຳທີ 25 ເດີນທາງອອກຈາກ ຢູແກຼນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບ ລັດເຊຍ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີທັນຍາຫານຂອງ ຢູແກຼນ ຈຳນວນ 600.000 ໂຕນໄດ້ສົ່ງອອກ ຜ່ານ “ແລວປອດໄພ” ເຊິ່ງ ມົດສະກູ ແລະ ກີແອັບ ເຫັນດີຢູ່ ອິດສະຕານບູນ (ຕວກກີ) ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ.
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