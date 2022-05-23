ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ
ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດານັກເຕະບານຍິງ ມີການແຂ່ງຂັນ, ອຸທິດສ່ວນຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈລວມໝູ່, ຊ່ວຍໃຫ້ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳຄັ້ງທີ 3 ຢ່າງລຽນຕິດ ປະເພດບານເຕະຍິງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຫຼຽນຄຳທີ 7 ຂອງທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໃນການແຂ່ງຂັນ SEA Games.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ແຟນບານເຕະຍິງ ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ, ນຳຄວາມຮັກແພງກິລາ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈຊົນຊາດເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວ, ສ້າງກຳລັງແຮງດ້ານຈິດໃຈ ເພື່ອເພີ່ມກຳລັງໃຫ້ແກ່ບັນດານັກເຕະບານຍິງ ເພື່ອຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຜ່ານແຕ່ລະນັດ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມກຽດສະຫງ່າມາໃຫ້ປະເທດຊາດ, ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃຫ້ແກ່ແຟນບານເຕະ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ.