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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ

ພາຍຫຼັງທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ທິມບານເຕະຍິງ ໄທດ້ວຍ 1 – 0 ໃນນັດແຂ່ງຂັນຊີງຊະນະເລີດ ທີ່ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ເພື່ອຄ້ວາຫຼຽນຄຳ ປະເພດບານເຕະຍິງ ຢູ່ SEA Games 31, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຄຳຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ສັນລະເສີນ.
    
  ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ 

 ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດານັກເຕະບານຍິງ ມີການແຂ່ງຂັນ, ອຸທິດສ່ວນຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈລວມໝູ່, ຊ່ວຍໃຫ້ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳຄັ້ງທີ 3 ຢ່າງລຽນຕິດ ປະເພດບານເຕະຍິງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຫຼຽນຄຳທີ 7 ຂອງທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໃນການແຂ່ງຂັນ SEA Games.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ແຟນບານເຕະຍິງ ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ, ນຳຄວາມຮັກແພງກິລາ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈຊົນຊາດເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວ, ສ້າງກຳລັງແຮງດ້ານຈິດໃຈ ເພື່ອເພີ່ມກຳລັງໃຫ້ແກ່ບັນດານັກເຕະບານຍິງ ເພື່ອຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຜ່ານແຕ່ລະນັດ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມກຽດສະຫງ່າມາໃຫ້ປະເທດຊາດ, ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃຫ້ແກ່ແຟນບານເຕະ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢາລາຍ ຄວນຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ

ຢາລາຍ ຄວນຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ຂອງ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກ ກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ຢາລາຍ ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ປີ 2021, ໄຕມາດທີ 1/2022, ທິດທາງໜ້າທີ່ປີ 2022 ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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