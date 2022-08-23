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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳການສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາອະໄພຍະໂທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຢືນຢັນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ, ອະໄພຍະໂທດແມ່ນນະໂຍບາຍມະນຸດສະທຳ, ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈອະໄພຍະໂທດພິເສດຂອງພັກ, ລັດ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຢືນຢັນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ, ອະໄພຍະໂທດແມ່ນນະໂຍບາຍມະນຸດສະທຳ, ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈອະໄພຍະໂທດພິເສດຂອງພັກ, ລັດ.

  

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນ

(ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາອະໄພຍະໂທດແລະ ບາງອົງການກວດກາການຈັດຕັ້ງອະໄພຍະໂທດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດກ່ຽວກັບອະໄພຍະໂທດປີ 2022.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຢືນຢັນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ, ອະໄພຍະໂທດແມ່ນນະໂຍບາຍມະນຸດສະທຳ, ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈອະໄພຍະໂທດພິເສດຂອງພັກ, ລັດ. ພ້ອມກັບການກວດກາ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້, ປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນແລະ ສາກົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍມະນຸດສະທຳຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຊີ້ນຳວ່າ, ພາຍຫຼັງສະພາອະໄພຍະໂທດຍືນສະເໜີເອກະສານສະເໜີອະໄພຍະໂທດ, ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ຈະສົມທົບກັນກວດກາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກ່ອນທີ່ຍືນສະເໜີຕໍ່ປະທານປະເທດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຜິດພາກ. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນຈັດກອງປະຊຸມຂ່າວປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດ ເພື່ອຮອດວັນທີ 01 ກັນຍາ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງອະໄພຍະໂທດຂອງປະທານປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູເທື່ອລະກ້າວເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູເທື່ອລະກ້າວເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ນັບມື້ນັບເຊື່ອມໂຍງ, ຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກເທື່ອລະກ້າວ.
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