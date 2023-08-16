ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ, ຖານະຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ, ປັນຍາຊົນ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ສິງຫາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ, ຖານະຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ, ຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ປັນຍາຊົນ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດຄະນະມາ ຮ່າໂນ້ຍ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ “ການເດີນທາງແຫ່ງການເຊື່ອມຕໍ່”.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາສາສະໜາເຄື່ອນໄຫວຢ່າງສະເໝີພາບ, ເຄົາລົບຄວາມເສລີໃນຄວາມຕ້ອງການເຊື່ອຖືສາສະໜາ; ປົວແປງ, ຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ສະເໜີວ່າ:
“ທາງນະຄອນຄວນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຖັນແຖວຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ, ຖານະຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ, ປັນຍາຊົນ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນແມ່ນແກ່ນສານໃນທຸກຂະບວນການ, ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແນວຄິດຂອງ ພັກ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າບັນດາຜູ້ແທນ, ດ້ວຍອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງຕົນ, ຈະພ້ອມກັນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ປະກອບເຫື່ອແຮງເຂົ້າໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ສ້າງສາ, ປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ພ້ອມທັງ, ນຳພາ, ແຜ່ກະຈາຍ, ກຳນົດທິດ, ສົ່ງອາລົມຈິດໃຫ້ບັນດາກຳລັງສັງຄົມອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມ ເພື່ອຫຼໍ່ຫຼອມກຳລັງໜູນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເປັນເອກະພາບດ້ານແນວຄິດ, ເຈດຈຳນົງ, ການກະທຳ ເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ວິໄສທັດພັດທະນາຂອງນະຄອນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ”.