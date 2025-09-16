ຂ່າວສານ
ປະທານນາທິບໍດີ ໂປໂລຍ ຮັບຮອງເອົາການຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງ ນາໂຕ ໃນແດນຂອງຕົນ
ວັນທີ 14 ກັນຍາ, ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໂປໂລຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີປະເທດນີ້ Karol Nawrocki ໄດ້ເຊັນມະຕິອະນຸຍາດໃຫ້ທະຫານຂອງອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (ນາໂຕ) ຕັ້ງທັບຢູ່ປະເທດນີ້ ຄືດັ່ງສ່ວນໜຶ່ງໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານຂອງ ນາໂຕ ໂດຍມີຊື່ວ່າ Eastern Sentry. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບມະຕິດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກາດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 12 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ນາໂຕ Mark Rutte ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ສຳພັນທະມິດນີ້ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານ Eastern Sentry ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກ ນາໂຕ, ພາຍຫຼັງເກີດເຫດມີເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ (UAV) ຫຼາຍເຄື່ອງລ່ວງລ້ຳເຂົ້າລະເມີດເຂດນ່ານຟ້າຂອງ ໂປໂລຍ.