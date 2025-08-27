ຂ່າວສານ
ປະຕິບັດສຳເລັດການລົບລ້າງເຊືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ - ຂີດໝາຍນະໂຍບາຍສັງຄົມທີ່ດີເລີດ
ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍພື້ນຖານ ໃນເວລາກວ່າ 10 ເດືອນ ນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ປຸກລະດົມຂະບວນການແຂ່ງຂັນຈຸດສຸມ 450 ວັນ ແລະ ຄືນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຮືອນແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຮົາ” (05 ຕຸລາ 2024). ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງແຮງຂອງທັງລະບົບການເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຜັນຂະຫຍາຍ ໂຄງການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ ດ້ວຍຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການແຂ່ງຂັນລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພແມ່ນກິດຈະກຳແຫ່ງ “ແນວຄິດຂອງພັກ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ”, ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ທີເດັ່ນຂອງການເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໃນໄລຍະໃໝ່.
ເຮືອນແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຮົາ
ວັນທີ 13 ເມສາ 2024, ເມື່ອປຸກລະດົມຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ” ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຮອດປີ 2025, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2025. ນັບແຕ່ນັ້ນມາຮອດປະຈຸບັນ, ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງຫົວໜ້າລັດຖະບານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ, ສ້າງເປັນຂະບວນການທຸກຄົນມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍອັນສູງສົ່ງ ແລະ ສັກກະລະບູຊາ: ເພື່ອເຮືອນແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຮົາ. ໃນນັ້ນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ຂະແໜງການທະນາຄານ… ແມ່ນບັນດາຫົວໜ່ວຍນຳໜ້າໃນການເຂົ້າຮ່ວມໜູນຊ່ວຍບັນດາທ້ອງຖິ່ນລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ. ທ່ານພົນໂທ ຟ້າມເທຕຸ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮີບເຮັ່ງ, ປະຕິບັດສຳເລັດລື່ນກາຍແຜນການທີ່ຂະບວນການແຂ່ງຂັນໄດ້ວາງອອກ, ດ້ວຍຍອດລາຍຈ່າຍກວ່າ 748 ຕື້ດົ່ງ, ລື່ນກາຍ 106% ຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ບົນຈິດໃຈເພື່ອປະຊາຄົມ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ. ພະນັກງານຕຳຫຼວດປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນໄດ້ສະໝັກໃຈສະໜັບສະໜູນເງິນເດືອນ 2 ວັນຂອງຕົນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ”.
“ທົ່ວປະເທດໄດ້ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພໄດ້ 334.234 ຫຼັງ; ເງິນເກືອບ 50.000 ຕື້ດົ່ງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍານໃນໂຄງການ. ພວກເຮົາໄດ້ລະດົມ 2,7 ລ້ານມື້ອອກແຮງງານ, ດ້ວຍກວ່າ 454.000 ເທື່ອຄົນເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ. ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ການຊີ້ນຳພິເສດຂອງພັກ, ລັດ ໃນການໜູນຊ່ວຍເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ມີເຮືອນຢູ່ແລ້ວຈຶ່ງອຸ່ນອຽນໃຈທຳມາຫາກິນ".
ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ປະກາຍຄວາມຫວັງ
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ດຳລົງຊີວິດໃນເຮືອນຢູ່ຫຼັງໃໝ່ທີ່ໂຫຍ່ໂຕສວຍງາມກວ່າ, ຖາວອນກວ່າ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມອຸ່ນອຽນໃຈເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ, ບືນຕົວຂຶ້ນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ.
“ຂໍຂອບໃຈນຳພັກ, ລັດ ທີ່ໄດ້ປຸກສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າ. ປະຈຸບັນ, ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອຸ່ນອຽນໃຈເພື່ອສຸມໃສ່ພັດທະນາການຜະລິດ”.
“ໂດຍໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດພູດອຍພວກຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວໄດ້. ປະຈຸບັນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີເຮືອນຫຼັງໃໝ່ແລ້ວ, ສະນັ້ນຈະອຸ່ນອຽນໃຈທຳການຜະລິດ ແລະ ລ້ຽງດູ, ສິດສອນລູກຫຼານ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປິຕິຊົມຊື່ນ ແລະ ພາກພູມໃຈທີ່ສຸດ”.
ເປົ້າໝາຍແມ່ນຮອດປີ 2030 ຈະລົບລ້າງສະພາບເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພຢ່າງສົມບູນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວໃກ້ຂັ້ນທຸກຍາກ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໄພທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍໂຄງການກະທຳ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນກວາງງອັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໂຄງການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ປະກາຍຄວາມຫວັງອີກດ້ວຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳນົດວ່າ ວຽກງານລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພແມ່ນໜ້າທີ່ເປັນປະຈຳຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບທົ່ວກອງທັບ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບຄະນະພັກການທະຫານ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນບໍລິເວນທົ່ວປະເທດ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນສ້າງບ່ອນອີງທີ່ໜັກແໜ້ນຂອງປະຊາຊົນ”.
ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດແມ່ນກິດຈະກຳແຫ່ງຊາດພິເສດ, ແລະມີຄວາມໝາຍ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສຳເລັດກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ສຳເລັດຜົນສຳ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນກຳລັງແຮງແຫ່ງຄວາມມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົ່ວສັງຄົມທີ່ມີຕໍ່ວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ.