ຂ່າວສານ
ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍ ລາວ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພທຳມະຊາດ
ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຄະນະຜູ້ແທນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ໂດຍທ່ານ ຟານມິງຈຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ນຳໜ້າ, ໄດ້ມາຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ເພື່ອມອບຈຳນວນເງິນ 300 ລ້ານກີບ ເພື່ອອຸປະຖຳ, ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອຂອງ ລາວ ທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນ, ເສຍຫາຍຍ້ອນພາຍຸ Yagi. ທີ່ພິທີມອບ - ຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາອົງການອ້ອມຂ້າງສະຖານທູດທີ່ໄດ້ລະດົມກຳລັງໃຈ, ໜູນຊ່ວຍຢ່າງທັນການ, ເຖິງວ່າ ຫວຽດນາມ ກໍ່ພວມຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພາຍຸ Yagi. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈແບ່ງທຸກແບ່ງສຸກ, ຮຽງບ່າຮຽນໄຫຼ່ໃນບໍ່ວ່າສະພາບການໃດລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍ່ຢືນຢັນວ່າ, ຈະສົ່ງຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກສະພາບນ້ຳຖ້ວມຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງ ລາວ; ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຂົນຂວາຍ, ຮຽກຮ້ອງການອຸປະຖຳ, ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ ຟານມິງຈຽນ ແບ່ງປັນຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຕໍ່ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າອ້າຍນ້ອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອຳນາດການປົກຄອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໄພທຳມະຊາດຜ່ານມາ; ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນ ລາວ ຈະຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນໃຫ້ກັບຄືນສູ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ.