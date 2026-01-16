Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ, ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບໄລຍະຍູ້ແຮງພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ນຳປະເທດຊາດສືບຕໍ່ພັດທະນາ.
(ຄູໜຸ່ມ ເຈືອງວັນເຟືອງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານຢູ່ ລາວ ເປັນເວລາເກືອບ 15 ປີ)

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ຢູ່ ລາວ ເວົ້າສະເພາະ ຍາມໃດກໍ່ມຸ່ງໄປເຖິງປະເທດຊາດ, ຕິດຕາມ ແລະ ຕັ້ງຄວາມຫວັງຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະມື້ຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ. ສຳລັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ, ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບໄລຍະຍູ້ແຮງພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ນຳປະເທດຊາດສືບຕໍ່ພັດທະນາ.

        ຄູໜຸ່ມ ເຈືອງວັນເຟືອງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານຢູ່ ລາວ ເປັນເວລາເກືອບ 15 ປີ ແລະ ທ່ານ ຟ້າມວັນຮຸ່ງ, ປະທານສະມາຄົມໃຫຍ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ, ແບ່ງປັນວ່າ:

          “ດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຕັ້ງຫວັງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຈະວາງອອກຫຼາຍຍຸດທະສາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ຍົກລະດັບປະເທດ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ”.

        “ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນຈະນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ”.

​(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

