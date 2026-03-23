ຂ່າວສານ
ປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງ: ອັດຕາສ່ວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ
ຕາມສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດແລ້ວ, ຈຳນວນຜູ້ມີສິດໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດບັນລຸເກືອບ 72 ລ້ານຄົນ, ເທົ່າກັບ 99,7%, ເຊິ່ງແມ່ນອັດຕາສ່ວນສູງສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ. ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຕິດ້ານການເມືອງ, ຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ກັບເຫດການການເມືອງສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ.
ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ທົ່ວປະເທດໄດ້ເລືອກຕັ້ງຜູ້ແທນຄົບ 500 ທ່ານຈາກຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 863 ທ່ານ. ໃນນັ້ນ, ຜູ້ແທນໂດຍສູນກາງແນະນຳໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງແມ່ນ 214 ທ່ານ, ບັນລຸອັດຕາສ່ວນສູງທີ່ສຸດ. ຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລວມມີ 247 ທ່ານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 863 ທ່ານ, ອັດຕາສ່ວນຜູ້ມີລະດັບວິຊາສະເພາະຫຼັງມະຫາ (ສູງກວ່າປະລິນຍາຕີ) ກວມເອົາ 68,63%; ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ (ປະລິນຍາຕີ) ກວມເອົາ 31,21%; ອັດຕາຜູ້ແທນຍິງບັນລຸປະມານ 30%, ສືບຕໍ່ຮັກສາຢູ່ລະດັບສູງ.
ສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຕີລາຄາວ່າ ການເລືອກຕັ້ງບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ຮັບປະກັນລັກສະນະປະຊາທິປະໄຕ, ເປີດເຜີຍ, ກະຈ່າງແຈ້ງ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພເປັນທີ່ສຸດ.