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ຂ່າວສານ

ປະກາດຄຳສັ່ງຂອງປະທານປະເທດກ່ຽວກັບກົດໝາຍ 9 ສະບັບທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຫາກໍ່ຮັບຮອງເອົາ

ບັນດາກົດໝາຍໄດ້ປະກາດໃຊ້ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2025; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ.
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດຄຳສັ່ງຂອງປະທານປະເທດ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດຄຳສັ່ງຂອງປະທານປະເທດ ລວມມີກົດໝາຍ 9 ສະບັບ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9.

        ບັນດາກົດໝາຍໄດ້ປະກາດໃຊ້ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2025; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ລວມມີ 9 ພາກ, 59 ມາດຕາ, ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 01 ສິງຫາ 2025; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນປີການເງິນ 2026; ບັນດາກົດໝາຍ, ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີອາກອນຈຳໜ່າຍພິເສດ; ກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາດເຄມີ; ກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ພະລັງງານປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2026.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່ AMM-58

ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່ AMM-58

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 ຢູ່ Kuala Lumpur (ມາເລເຊຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັນດາປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສະວິດ.
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