Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບ້ວງສິນເຊື່ອເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2020 ມາຮອດປະຈຸບັນ

ໄລ່ຮອດວັນທີ 29 ກັນຍາ, ບ້ວງສິນເຊື່ອຂອງທັງລະບົບບັນລຸປະມານ 17,71 ລ້ານຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,37% ເມື່ອທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2024
ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະຄານແຫ່ງລັດ ດວ່ານທາຍເຊີນ (ພາບ: Bnews)

ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫງຂ່າວນັດສາມັນປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ໂດຍຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະຫານຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ດວ່ານທາຍເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດວັນທີ 29 ກັນຍາ, ບ້ວງສິນເຊື່ອຂອງທັງລະບົບບັນລຸປະມານ 17,71 ລ້ານຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,37% ເມື່ອທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2024, ເພີ່ມຈຳນວນເງິນໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດປະມານ 2 ລ້ານຕື້ດົ່ງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທ້າຍປີ 2024. ນີ້ກໍ່ແມ່ນລະດັບເຕີບໂຕສິນເຊື່ອສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2020 ມາຮອດປະຈຸບັນ.

ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະຄານແຫ່ງລັດ ດວ່ານທາຍເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຊຸດ, ໃນນັ້ນຈະບໍລິຫານບ້ວງສິນເຊື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຜັນແປຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທຶນສິນເຊື່ອ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດຮັບເອົາທຶນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຊີ້ນຳບັນດາອົງການສິນເຊື່ອເຕີບໂຕໂດຍມີຄວາມປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຫັນສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຂົງເຂດໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ; ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຊ້ອນແຝງຢ່າງເຂັ້ມງວດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຕິບັດສຳເລັດແຜນການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ ຈະບໍ່ກໍ່ຄວາມກົດດັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ໄພເງິນເຟີ້

ປະຕິບັດສຳເລັດແຜນການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ ຈະບໍ່ກໍ່ຄວາມກົດດັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ໄພເງິນເຟີ້

ແຜນການລົງທຶນສາທາລະນະປີ 2025 ໄດ້ມອບໝາຍແມ່ນ 1.112.000 ຕື້ດົ່ງ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2025 ອັດຕາປ່ອຍເງິນໄດ້ບັນລຸກວ່າ 51% ຂອງແຜນການແລ້ວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top