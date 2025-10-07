ຂ່າວສານ
ບ້ວງສິນເຊື່ອເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2020 ມາຮອດປະຈຸບັນ
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫງຂ່າວນັດສາມັນປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ໂດຍຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະຫານຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ດວ່ານທາຍເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດວັນທີ 29 ກັນຍາ, ບ້ວງສິນເຊື່ອຂອງທັງລະບົບບັນລຸປະມານ 17,71 ລ້ານຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,37% ເມື່ອທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2024, ເພີ່ມຈຳນວນເງິນໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດປະມານ 2 ລ້ານຕື້ດົ່ງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທ້າຍປີ 2024. ນີ້ກໍ່ແມ່ນລະດັບເຕີບໂຕສິນເຊື່ອສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2020 ມາຮອດປະຈຸບັນ.
ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະຄານແຫ່ງລັດ ດວ່ານທາຍເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຊຸດ, ໃນນັ້ນຈະບໍລິຫານບ້ວງສິນເຊື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຜັນແປຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທຶນສິນເຊື່ອ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດຮັບເອົາທຶນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຊີ້ນຳບັນດາອົງການສິນເຊື່ອເຕີບໂຕໂດຍມີຄວາມປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຫັນສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຂົງເຂດໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ; ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຊ້ອນແຝງຢ່າງເຂັ້ມງວດ”.