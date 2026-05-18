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ຂ່າວສານ

ບົດ​ຂ​ຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ: ແສງສະ​ຫວ່າງ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເຍືອງ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ເດີນ

ໃນ​ບົດ​ຂຽນ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ ວັນ​ທີ 19 ພຶດ​ສະ​ພາ 2026 ແມ່ນ​ວັນ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 136 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ຈຸດ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ພິ​ເສດ.
  ພາບ​ປະ​ກອບ: VGP  

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 136 ປີ​ແຫ່​ງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ​ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ (19/05/1890 - 19/05/2026), ວັນ​ທີ 17 ພຶດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ​​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ມີ​ບົດ​ຂຽນ​ສຳ​ຄັນ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ : ແສງສະ​ຫວ່າງ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເຍືອງ​ທາງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເດີນ. ບົດ​ຂຽນບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ຄຳ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸ​ນ​ຄຸນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ຂອງ​ປະ​ທານ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ​ເທົ່​າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ສານ​ການ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ແຮງ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ໝູນ​ໃຊ້​ແນວ​ຄິດ​ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ​ຢ່າ​ງ​ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງອີກ​ດ້ວຍ ເພື່ອ​ນຳ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່ ສັງ​ກາດ​ບຸກ​ບືນ​ຂອງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ.

ໃນ​ບົດ​ຂຽນ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ ວັນ​ທີ 19 ພຶດ​ສະ​ພາ 2026 ແມ່ນ​ວັນ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 136 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ຈຸດ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ພິ​ເສດ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະ​ໄໝ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟຶ້ນ, ກຳ​ນົດ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ນຳ ປະ​ເທດ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່ງ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່. ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ແລະ ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ອາ​ຍຸ​ການ2026–2031 ໄດ້​ເປີດ​ພາຍ​ພາກ​ໜ້າ​ໃໝ່. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່, ລະ​ບົບ​ກາ​ນ​ເມືອງ​ພວມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃໝ່​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ, ກະ​ທັດ​ລັດ​ກວ່າ, ລຸ້​ລວງກວ່າ, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ສູງກວ່າ.

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ​ກອ​ງະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ສະ​ໄໝ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ​ແມ່ນ​ຂີ​ດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ. ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ສືບ​ທອດ, ໝູນ​ໃຊ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແນວ​ຄິດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ຢ່າງ​ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ​ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຣານ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ເສດ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອີ​ຣານ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ເສດ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

​ຣານ ຢັ້ງ​ຢືນ ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແມ່ນ​ບໍ່​ສາ​ມາດຍອມ​ຮັບ​ໄດ້, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ໃນ​ນັ້ນ ບໍ່​ມີເງື່ອນ​ໄຂ ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຕ້ານ ອີ​ຣານ.
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