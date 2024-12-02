ຂ່າວສານ
ບູລະນະການຈັດຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດຍິ່ງໄວກໍ່ຍິ່ງມີຜົນດີໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ
ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 10 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ ປີ 2024 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທົ່ວລະບົບການເມືອງ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຈິດໃຈໃໝ່, ຄວາມໄວໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ມີສະມັດຕະພາບໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຮີບດ່ວນ, ດຳເນີນກ່ວາ 10 ກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນແກ້ໄຂເກືອບ 100 ບັນຫາໃຫຍ່ຕາມສິດອຳນາດຂອງຕົນ, ໃນນັ້ນໄດ້ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຄັດ, ຈຸດຄົງຄ້າງໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່.
ບັງຄັບຕ້ອງປະຕິບັດຍິ່ງໄວກໍ່ຍິ່ງມີຜົນດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ
ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມແລ້ວ, ບັນຫາເຮັດໃຫ້ກົງຈັກກະທັດລັດ ໄດ້ວາງອອກໃນຫຼາຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ນັບແຕ່ຊຸມອາຍຸການກ່ອນແລ້ວ, ພິເສດແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XII ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກໄດ້ເຫັນວ່າຕ້ອງປະຕິບັດ ແຕ່ໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍບັນບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ນີ້ແມ່ນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ແທ້ຈິງ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງປະຕິບັດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ຕ້ອງກຳນົດ ຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງຢູ່ລະດັບສູງສຸດໃນການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍນີ້. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນພິເສດ, ແມ່ນການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງກະທັດລັດລົງ.
ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບັນຫາກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດຫຼືຈຳນວນເທົ່ານັ້ນ, ບັນຫາທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກແມ່ນຕ້ອງການມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ. ບັນດາພະນັກງານການນຳ, ຜູ້ນຳຄະນະພັກ, ອົງການສຳນັກງານຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ, ເປັນເຈົ້າການ, ຂ້ຽວຂາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຕາມຈິດໃຈ “ທັງແລ່ນທັງຈັດເປັນແຖວ”, “ສູນກາງບໍ່ລໍຖ້າຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນແຂວງບໍ່ລໍຖ້າຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນເມືອງບໍ່ລໍຖ້າຂັ້ນຮາກຖານ”, “ສູນການເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ, ທ້ອງຖິ່ນຕອບສະໜອງ”.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຕິດແທດກັບແຜນການເພື່ອສະຫຼຸບ ແລະ ວາງອອກຮູບແບບອົງການ, ຫົວໜ່ວຍຂອງຕົນຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ (ກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດໃນເດືອນທັນວາປີ 2024); ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ສູນກາງແບບວິທີການສັບຊ້ອນ, ບູລະນະການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃນໄຕມາດທີ 1/2025.
ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນແຕ່ຮັບປະກັນຄວາມຮອບຄອບ, ແນ່ນອນ, ຮັບສາຫຼັກການຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນຈາກການສະຫຼຸບໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັບທັງບົດຮຽນປະສົບການຈາກຕ່າງປະເທດ… ເພື່ອຍື່ນສະເໜີປະຕິບັດການເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລັດກະທັດລັດທີ່ສຸດ.
ຄວາມຮຽກຮ້ອງລວມແມ່ນກົງຈັກໃໝ່ຕ້ອງດີກວ່າກົງຈັກເກົ່າ ແລະ ນຳເຂົ້າການເຄື່ອນໄຫວໃນທັນທີ; ບໍ່ປະໃຫ້ວຽກງານຂາດວັກຂາດຕອນ, ບໍ່ປະໃຫ້ມີບ່ອນຫວ່າງກ່ຽວກັບເວລາ, ບໍ່ປະໃຫ້ມີບ່ອນຫວ່າງກ່ຽວກັບພື້ນຖານ, ຂົງເຂດ; ບໍ່ກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິຂອງສັງຄົມ, ຂອງປະຊາຊົນ… ການເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກກະທັດລັດຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນພະນັກງານບັນຈຸ, ສ້າງໂຄງປະກອບ ຖັນແຖວພະນັກງານຄືນໃໝ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີ, ມີຄວາມສາມາດທຽບເທົ່າກັບໜ້າທີ່. ກະລັດທັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນແບບກົນຈັກເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນບັນດາຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ຫຼຸດຜ່ອນວຽກງານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຈາກນັ້ນສຸມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງ, ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີການນຳນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ລະດັບສູງຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນການຊີ້ນຳນຳພາດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈຢູ່ລະດັບສູງສຸດເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດການເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລະບົບການເມືອງກະທັດລັດໂດຍໄວ; ປະກອບສ່ວນເພີ່ມຄວາມໄວ, ສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນລື່ນກາຍຕົວເລກຄາດໝາຍ, ໜ້າທີ່ຂອງປີ 2024, 2025 ແລະ ທົ່ວອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIII; ກະກຽມ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມທຸກຂັ້ນຂອງພັກໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນສັງຄົມ
ດ້ວຍຈິດໃຈປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ, ຮີບດ່ວນສຳລັບການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ ໃນການເຮັດໃຫ້ກົງຈັກກະທັດລັດລົງພວມໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນທົ່ວສັງຄົມ, ດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢູ່ລະດັບສູງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ.
ນີ້ແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຢູ່ລະດັບສູງສຸດດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຢາກປະຕິບັດຕາມຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນ, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນ ສ່ວນຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ເມື່ອພວກເຮົາປະຕິບັດການເຮັດໃຫ້ກະທັດລັດ ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າກົງຈັກຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ຄຸນນະພາບໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ. ເມື່ອກົງຈັກກະທັດລັດ ຈະໜູນຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນກໍ່ຄືບັນດາອົງການມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງສະດວກກ່ວາເກົ່າ.
ປະເທດເຮົາພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າປະຕູປະຫວັດສາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ. ບັນດາວຽກງານຂອງການປະຕິວັດ ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກກະທັດລັດ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນມື້ນີ້ ຈະຕັດສິນອະນາຄົດຂອງປະເທດທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ.