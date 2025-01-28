Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບຸ​ນ​ເຕັດ​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ ປີ​ມະ​ເສັງ 2025 ແຫ່ງ​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ ຢູ່​ນິວຢອກ

ທີ່ວັນບຸນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບຫວຽດນາມ.
  ບຸນເຕັດວົງຄະນະຍາດ ປີມະເສັງ 2025 (ພາບ: VOV)  
ໂດຍເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ເກາະ Roosevelt, ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ແລະ ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ຫວຽດນາມ ປະຈຳນິວຢອກ ໄດ້ເປັນກຽດຈັດລາຍການ “ບຸນເຕັດວົງຄະນະຍາດ - ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນປີມະເສັງ 2025”. ເຖິງວ່າອາກາດໜາວຈັດກໍຕາມ, ແຕ່ເຫດການໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກຖືກເຊີນປະມານ 500 ຄົນ ແມ່ນສະມາຊິກວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືເພື່ອນມິດອາເມລິກາ ຢູ່ນິວຢອກ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ. ທີ່ວັນບຸນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບຫວຽດນາມ. ພາຍຫຼັງ 80 ປີແຫ່ງວັນເອກະລາດ (1945 - 2025) ແລະ 50 ປີແຫ່ງສັນຕິພາບ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (1975 - 2025), ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, “ສັງກາດບຸກບືນ” ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ເພີ່ມຄວາມໄວເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ມີຖານະບົດບາດສາກົນນັບມື້ນັບສູງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າສັນຕິພາບ, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂລກ. ທ່ານ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນເຖິງ ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຊາວຫວຽດນາມຫຼາຍລຸ້ນຄົນຢູ່ອາເມລິກາ ເວົ້າລວມ ແລະ ຢູ່ນິວຢອກເວົ້າສະເພາະສືບຕໍ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ກໍຄືປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບ​ຂອງ​ຂວັນກ່​ວາ 8 ລ້ານ​ພູດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ເພື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ເຕັດ​ມະ​ເສັງ

ມອບ​ຂອງ​ຂວັນກ່​ວາ 8 ລ້ານ​ພູດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ເພື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ເຕັດ​ມະ​ເສັງ

ມີຫຼາຍອົງການການເມືອງ - ສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອື່ນມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄົນທຸກຍາກຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top