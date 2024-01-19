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ຂ່າວສານ

ບິງ​ເ​ຢືອງ, ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜັ້ນມຸ່ງ​ໄປ​ສູ່​ການປ່ອຍມົນ​ລະ​ພິດ​ເປັນ 0 ໃນ​ປີ 2050

ເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບບັນດາຄວາມຜັນຜວນຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0, ບິງເຢືອງ ພວມພັດທະນາລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳອັດສະລະຍະ, ຕົວເມືອງອັດສະລະຍະເປັນມິດລະບົບນິເວດແບບຢືນຢົງ.
(ພາບປະກອບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 18/1, ທີ່ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງບິງເຢືອງ, ຫວຽດນາມ. ກົງສູນໃຫ່ຍສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບໍລິສັດ Becamex IDC ສົມທົບຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ສະຫະລັດອາເມລິກາ ກ້າວໄປສູ່ Net Zero, ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳແບບຢືນຢົງ”. ມີການນຳ, ຊ່ຽວຊານ, ວິສາຫະກິດຫຼາຍກ່ວາ 200 ທ່ານຈາກບັນດາແຂວງພາກໃຕ້, ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັນສົນທະນາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບເຂດອຸດສາຫະກຳລະບົບນິເວດ, ກາລະໂອກາດໃນພັດທະນະເຂດອຸດສາຫະກຳລະບົບນິເວດ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຢັດພະລັງງານ, ເຕັກໂນໂລຊີປະຢັດພະລັງງານ, ບັນດາວິທີການຂະຈັດທາດກາກບອນ; ຄວາມສາມາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ວ່າຈະປ່ອຍອາຍພິດເປັນ 0 ໃນປີ 2050 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ ມາຍຮຸ່ງຢຸ໋ງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ບິງເຢືອງ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບບັນດາຄວາມຜັນຜວນຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0, ບິງເຢືອງ ພວມພັດທະນາລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳອັດສະລະຍະ, ຕົວເມືອງອັດສະລະຍະເປັນມິດລະບົບນິເວດແບບຢືນຢົງ. ຈາກ ນັ້ນ, ບິງເຢືອງ ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ເທື່ອລະກ້າວ, ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນຂະບວນການມຸ່ງໄປສູ່ການປ່ອຍອາຍພິດເປັນ 0 ໃນປີ 2050 ເຊິ່ງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄວ້ກ່ອນນັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນເລ​ເຂ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ສົ່ງ​ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່າ​ນເລ​ເຂ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ສົ່ງ​ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພັກຄອມມູນິດ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 29 ຢ່າງມີໄຊ, ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງໃນສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
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