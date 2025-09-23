Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບາດ​ກ້າວ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ໂດຍກຳນົດພະລັງງານແມ່ນເສັ້ນເລືອດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ແມ່ນເສົາຄ້ຳຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິສະບັບເລກທີ 70 – NQ/TW ຂອງສູນກາງ ວ່າດ້ວຍການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຍຸດທະສາດ, ຕອບສະໜອງການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ຂອງຍຸກສະໄໝຍູ້ແຮງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ, ທັນສະໄໝ.

ມະຕິສະບັບເລກທີ 70 ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນສະພາບການໂລກພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ວິກິດການດ້ານພະລັງງານ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການແກ້ງແຍ້ງພູມີສາດການເມືອງ ແລະ ການຫັນປ່ຽນບັນດາລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ.

ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ປະເທດທີ່ມີລະດັບການເຕີບໂຕສູງ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງປະເທດຊາດ.

(ພາບປະກອບ: chinhphu.vn)

ຫຼາຍການກຳນົດທິດທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ

ມະຕິສະບັບເລກທີ 70 ໄດ້ວາງອອກຫຼາຍການກຳນົດທິດທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ. ໃນນັ້ນ ມີການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການຢ່າງແຮງ. ມະຕິສະບັບເລກທີ 70 ວາງຈຸດສຸມເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຈາກການສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງຕະຫຼາດໄຟຟ້າແກ້ງແຍ້ງ, ຕະຫຼອດຮອດກົນໄກລາຄາໄຟຟ້າທີ່ໂປ່ງໃສ. ທ່ານຫົວໜ້າຄະນະນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫຽດນາມ ຫງວຽນແທງງິ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

ສ້າງລະບອບລະບຽບການນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອກາຍເປັນທ່າໄດ້ປຽບແກ້ງແຍ້ງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາພະລັງງານມະຕິກຳນົດສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນຂອງລະບອບລະບຽບການ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການພະລັງງານສ້າງກົນໄກພົ້ນເດັ່ນເພື່ອດຶງດູດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພະລັງງານສຳຄັນຮີບເຮັ່ງພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍສ້າງນະໂຍບາຍການເງິນໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອລະດົມບັນດາແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນາກເອກະຊົນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນຂົງເຂດພະລັງງານໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດ”.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍແລ້ວ, ມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວ ຍັງເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາເນື້ອໃນຈຸດສຸມ ເຊັ່ນ: ເປີດກວ້າງບົດບາດຂອງຂົງເຂດເອກະຊົນ; ພັດທະນາແຫຼ່ງພະລັງງານດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ເພີ່ມອັດຕາພະລັງງານສະອາດ, ໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ; ຫັນລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານເປັນທັນສະໄໝ; ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຕໍ່ການນຳເຂົ້າ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຫຼ່ງສະໜອງ…

ເປົ້າໝາຍເຊິ່ງມະຕິສະບັບເລກທີ 70 ໄດ້ວາງອອກ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງວາງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຮອບດ້ານຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຈຸດເນັ້ນໜັກສຳຄັນຂອງມະຕິສະບັບເລກທີ 70 ແມ່ນບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການຢ່າງແຮງ, ຈາກ “ການຮັບປະກັນການສະໜອງ” ໄປຍັງ “ການຮັບປະກັນຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ເປັນເຈົ້າການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງພະລັງງານ”. ທ່ານ ປອ ຢາງເຈິນເຕີຍ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົໃຈແມ່ນມະຕິສະບັບເລກທີ 70 ໄດ້ກຳນົດພະັງງານຕ້ອງໄປກ່ອນບາດກ້າວໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ດ້ວຍຄາດໝາຍ 25 ຫາ 30% ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາໂຮງງານກັ່ນຕອງນ້ຳມັນຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຕ່ຳສຸດແມ່ນ 70% ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນທີ່ຈຳໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດນີ້ແມ່ນບາດລ້ຽວສຳຄັນໃນຈິນຕະນາການຄວາມໝັ້ນຄົງພະລັງງານຫັນຈາກການຮັບປະກັນການສະໜອງໄປສູ່ທ່າເປັນເຈົ້າການຢ່າງໝັ້ນແກ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງແມ່ນມະຕິສະບັບນີ້ ວາງອອກເປົ້າໝາຍບໍ່ພຽງແຕ່ມີໄຟຟ້ານ້ຳມັນອາຍແກັດຢ່າງພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມຸ່ງເຖິງກາບັນລຸໄດ້ພະລັງງານສະອາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຄົບຊຸດແຕ່ລະບອບລະບຽບການະຫຼອດຮອດແຫຼ່ງທຶນຮອນເຕັກໂນໂລຢີັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຕະຫຼາດແກ້ງແຍ້ງທີ່ປອດໂປ່ງ”.

ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດຍຸດທະສາດຄວາມໝັ້ນຄົງລັງງານໃໝ່

ເພື່ອປະກອບສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິສະບັບເລກທີ 70 ກາຍເປັນການກະທຳລະອຽດ, ນຳຍຸດທະສາດຄວາມໝັ້ນຄົງພະລັງງານໃໝ່ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງຢ່າງແທ້ຈິງ, ກາຍເປັນກຳລັງໜູນນຳປະເທດຊາດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (PetroVietnam) ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄຳຮຽກຮ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດແຖວໜ້າປະເທດ, PetroVietnam ຕ້ອງເປັນຫົວໜ່ວຍນຳໜ້າຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ, ສວມບົດບາດແກ່ນສານໃນການຕອບສະໜອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຈຳເປັນ.

ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນຕາມຮູບແບບ 3 ຊັ້ນແຫຼ່ງພະລັງງານແບບເກົ່າທີ່ໝັ້ນທ່ຽງມີໄຫວພິບອາຍແກັດເຫຼວ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານໃໝ່ຄື ໄຟຟ້າແຮງລົມໄຟຟ້ານິວເຄຼຍເປັນເຈົ້າການສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງສຳຮອງຍຸດທະສາດດັດສົມແຫຼ່ງສະໜອງໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີມີໄຫວພິບ ຕິດພັນກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ເປັນເອກະລາດເປັນເຈົ້າຂອງດ້ານເສດຖະກິດ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ຫຼາຍໂຄງການແຫຼ່ງໄຟຟ້າໃຫຍ່ ໄດ້ ແລະ ພວມຖືກນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ. ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ. ລັດຖະບານຊີ້ນຳເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າ ຖ່ານຫີນ, LNG (ອາຍແກັດເຫຼວ) ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການສະໜອງໄຟຟ້າ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍຍູ້ແຮງການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ.

ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງລະບົບພະລັງງານທັນສະໄໝ, ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ປະກອບສ່ວນຫັນຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ວັດທະນາຖາວອນ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ/.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ: ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ: ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ເພື່ອນມິດອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ແລະ ການພັດທະນາຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ທ້ອງຖິ່ນສອງຝ່າຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top