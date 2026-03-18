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ຂ່າວສານ

ບັ້ນເຄື່ອນ​ໄຫວ “ຊົ່ວ​ໂມງ​ເພື່ອໜ່ວ​ຍໂລກ” ປີ 2026 ດ້ວຍສານ “ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ສີ​ຂຽວ - ອະ​ນາ​ຄົດສີ​ຂຽວ”

ເຫດການລວມມີພິທີປຸກລະດົມ ແລະ ງານແຂ່ງຂັນແລ່ນຢູ່ຖະໜົນຄົນຍ່າງ ຈິງກົງເຊີນ, ຕາແສງ ໄຕໂຮ່, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ພ້ອມກັບການແຂ່ງຂັນແລ່ນແບບທາງໄກໃນ ແຟຼດຟອມ 84Race ແຕ່ວັນທີ 21 ມີນາ ຫາວັນທີ 11 ເມສາ 2026.
  ພາບປະກອບ: VOV5  

ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມີນາ 2026, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມຈະປຸກລະດົມຂະບວນການ “ທົ່ວປວງຊົນປະຢັດພະລັງງານຕອບສະໜອງບັ້ນ ຊົ່ວໂມງເພື່ອໜ່ວຍໂລກປີ 2026” ດ້ວຍສານ “ປະດິດຄິດສ້າງສີຂຽວ - ອະນາຄົດສີຂຽວ”. ເຫດການລວມມີພິທີປຸກລະດົມ ແລະ ງານແຂ່ງຂັນແລ່ນຢູ່ຖະໜົນຄົນຍ່າງ ຈິງກົງເຊີນ, ຕາແສງ ໄຕໂຮ່, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ພ້ອມກັບການແຂ່ງຂັນແລ່ນແບບທາງໄກໃນ ແຟຼດຟອມ 84Race ແຕ່ວັນທີ 21 ມີນາ ຫາວັນທີ 11 ເມສາ 2026. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫງວຽນຮວ່າງລອງແບ່ງປັນວ່າ:

ປີ 2026 ສ້າງຂີດໝາຍປີທີ 15 ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າຈັດຂຶ້ນການຕອບສະໜອງບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ຊົ່ວໂມງເພື່ອໜ່ວຍໂລກ. ຜ່ານໄລຍະທາງນີ້, ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວໄດ້ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າວັນສັນຍາລັກຂອງ 60 ນາທີປິດໄຟ, ກາຍເປັນພື້ນຖານຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະ ປະຢັດ. ດ້ວຍສານ “ປະດິດຄິດສ້າງສີຂຽວ - ອະນາຄົດສີຂຽວ”, ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກແຜ່ກະຈາຍ ຈິດໃຈນະວັດຕະກຳໃນທົ່ວສັງຄົມ, ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງ, ວິສາຫະກິດໄປຮອດປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ ຢ່າງແຮງກວ່າອີກ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ທັນສະໄໝ, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕ​ະຫຼາດ​ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ

ຕ​ະຫຼາດ​ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ

ການຕີລາຄາດັ່ງກ່າວໂດຍທະນາຄານລົງທຶນ MBSB ຂອງມາເລເຊຍ ຍົກອອກມາໃນບົດລາຍງານທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ Fund Flow Report” ດ້ວຍບັນດາຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການສະຖິຕິ ແລະ ຄິດໄລ່ໃນ 1 ອາທິດທຸລະກຳ, ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 13 ມີນາ.
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