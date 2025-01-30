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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ທຳ​ອິດ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ຕົ້ນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ປີ​ມະ​ເສັງ 2025

ແຂກທ່ອງທ່ຽວຊາວ ໂປໂລຍ ກ່ວາ 530 ຄົນໃນຖ້ຽວບິນຂອງບໍລິສັດ SkyUp Airlines ໄດ້ລົງຈອດສະໜາມບິນສາກົນ ກາມແຣງ ໃນມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່.
ແຂກທ່ອງທ່ຽງ ໂປໂລຍ ກ່ວາ 500 ຄົນຢ້ຽມຢາມ ແຄັງຮ່ວາ ຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ (ພາບ: ທາຍບິງ/VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມັງກອນ (ກົງກັບວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ວິ້ງລອງ ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທຳອິດ ມາຢ້ຽມຢາມແຂວງໃນໂອກາດຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ ປີມະເສັງ 2025 ຊື່ງມາຈາກບັນດາປະເທດ: ເຢັຍລະມັນ, ຝະລັ່ງ, ອົດສະຕາລີ, ໂອຕາລິດ, ສະວິດ…ທີ່ພິທີ, ການນຳແຂວງ ວິ້ງລອງ ໄດ້ມອບດອດໄມ້ ແລະ ຂອງຂວັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂກສາກົນ. ການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບຄະນະແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທຳອິດໃນໂອກາດປີໃໝ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດຄວາມງາມດ້ານວັດມະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ເປັນມິດ, ຮັກແພງແຂກຄົນຂອງ ປຊຊ ວິ້ງລອງ, ພ້ອມທັງເປັນຂີດໝາຍເລີ່ມຕົ້ນບັນດາບຸກທະລຸໃໝ່ຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ວີ້ງລອງ ໃນປີ 2025.

  ໃນວັນດຽວກັນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຊາວ ໂປໂລຍ ກ່ວາ 530 ຄົນໃນຖ້ຽວບິນຂອງບໍລິສັດ SkyUp Airlines ໄດ້ລົງຈອດສະໜາມບິນສາກົນ ກາມແຣງ. ນີ້ແມ່ນຖ້ຽວບິນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ ປີມະເສັງ 2025, ນຳຄະນະແຂກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ເອີລົບ ມາຢ້ຽມຢາມ ຍາຈາງ-ແຄັງຮ່ວາ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເລ້ແທັງ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ແຄັງຮ່ວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

  ການຕ້ອນຮັບຖ້ຽວບິນຈາກຕະຫຼາດໃໝ່ ໂບໂລຍ ໃນວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ປີມະສັງ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ແຄັງຮ່ວາ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວມາຍັງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ເອີລົບ. ທາງແຂວງ ແຄັງຮ່ວາ ພວມສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຕະຫຼາດ ເອີລົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20 ຄົນ ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ປະເທດນີ້.
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