ຂ່າວສານ
ບັນດາມາດຕະການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ
ເສັ້ນທາງພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາໜ້າທີ່ ແລະ ບັນດາມາດຕະການບຸກທະລຸ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນ, ປົດປ່ອຍກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ, ກຳລັງເຫື່ອແຮງ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນຂອງທົ່ວສັງຄົມ ທີ່ມີຕໍ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສ້າງແຮງບັນດານໃຈຢ່າງແຮງ, ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດານັກວິທະຍາສາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອຸທິດສ່ວນ, ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.
ນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດຍຸດທະສາດ, ຈິນຕະນາການ ແລະ ວິໄສທັດໃໝ່
ການນຳ ຫວຽດນາມ ກຳນົດວ່າ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຈະແມ່ນກຳລັງໜູນນຳພາເສດຖະກິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນສັງກາດໃໝ່. ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍຂອບຂະໜາດເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030 ຢ່າງໜ້ອຍສຸດຕ້ອງບັນລຸໄດ້ 30% GDP, ຮອດທ້າຍປີ 2045 ບັນລຸ 50% ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ຖືວ່າ:
“ມະຕິກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດຍຸດທະສາດຂອງພັກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິນຕະນາການໃໝ່, ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາປະເທດຊາດທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນໄລຍະໃໝ່ໃຫ້ໄດ້. ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານຜ່າ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາ, ພວກເຮົາມີພື້ນຖານພັດທະນາໃໝ່. ເພື່ອກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປະນກາງສູງ, ບໍ່ມີວິທີໃດນອກເໜືອຈາກການສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາຂອງກຳລັງຜະລິດໃໝ່, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນການພັດທະນາ ຈຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການບຸກບືນ, ກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນສັງກາດໃໝ່.”
ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ, ແມ່ນສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດໃຫ້ສຳເລັດ; ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ. ບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງບາງເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ ເປັນເທື່ອລະກ້າວ, ເຊັ່ນ: AI, BigData, Blockchain…
ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບດັ່ງກ່າວ, ຫວຽດນາມ ຈະມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ, ເປັນເຈົ້າຂອງເທື່ອລະກ້າວ, ແກ້ງແຍ້ງເຕັກໂນໂລຢີກ່ຽວກັບບາງຂົງເຂດ, ເສີມຂະຫຍາຍພູມປັນຍາ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສຸດຂີດ ຕິດພັນກັບການຮັບ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າຂອງໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສາກົນຫຼາຍຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍ, ໝູນໃຊ້ບັນດາຜົນງານ, ປະສົບການສາກົນທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງທັນການ; ຍູ້ແຮງການທູດເຕັກໂນໂລຢີ, ດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງພາຍນອກ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງເສດຖະກິດ, ຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ…
ປຸກລຸກກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ
ບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດປ່ຽນແປງໃໝ່ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ຈະຜັນຂະຫຍາຍໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເປັນການລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງແຮງໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ. ໂດຍຕີລາຄາສູງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃໝ່ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດການທົດລອງບັນດາບັນຫາໃໝ່ຈາກສະພາບການຕົວຈິງ, ຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງ, ລົງທຶນສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເພີ່ມການລົງທຶນສຳລັບວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍລະອຽດຮອດປີ 2030, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາບັນລຸ 2% GDP, ບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ປັນຍາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຈຳເປັນເພື່ອຊຸກຍູ້ລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳຢູ່ ຫວຽດນາມ”.
“ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ນີ້ຈະເປັນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດກ້າທີ່ຈຸທຸ່ມຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ່າກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ”.
ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສວມບົດບາດເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໂດຍກົງ, ພ້ອມທັງສ້າງຕັ້ງສະພາທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງແຮງ, ຊ່ວຍດຶງດູດຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດດ້ານວິທະຍາສາດຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານ ສາດສະດາຈານ, ປອ. ຫງວຽນຊວັນຮ໊ວນ, ປະທານສະມາຄົມປັນຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ອຽກລັງ, ຖືວ່າ:
“ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຄືແນວນັ້ນ ແມ່ນຈະສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງແຮງໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. ສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທັງບັນດານັກຊ່ຽວຊານສາກົນ, ແນ່ນອນວ່າ ນີ້ຈະແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ເຂົາເຈົ້າ ຍາມໃດກໍອວ່າຍໜ້າເມືອຫາປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ”.
ຢູ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈນັ້ນ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຊີ້ນຳລະອຽດຈາກທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ມະຕິສະບັບເລກທີ 57 ພ້ອມກັບໝາກຜົນກອງປະຊຸມ ແມ່ນບ່ອນອີງເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະບຸກທະລຸ, ບືນຕົວຂຶ້ນພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045./.