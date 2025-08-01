ຂ່າວສານ
ບັນດາປະເທດ EU ຢາກກູ້ຢຶມເງິນເປັນຈຳນວນ 127 ຕື້ເອີໂຣ ໃຫ້ແກ່ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດ
ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຄະນະກຳມະກາເອີລົບ (EC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 18 ປະເທດສະມາຊິກໃນສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ໄດ້ສົ່ງໃບກູ້ຢຶມເງິນຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 127 ຕື້ ເອີໂຣ (ປະມານ 145,74 ຕື້ USD) ຈາກກອງທຶນການກະທຳເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ເອີລົບ (SAFE) ເພື່ອອາດສາມາດເພີ່ມທະວີການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ໃນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງມີການຂາດສະຖຽນລະພາບຫຼາຍຢ່າງ.
ກອງທຶນ SAFE ມີຍອດມູນຄ່າ 150 ຕື້ ເອີໂຣ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ເພື່ອແນໃສ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເຂົ້າເຖິງບັນດາບ້ວງເງິນກູ້ຢຶມທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳກ່ວາ, ຍ້ອນການໜູນຊ່ວຍຈາກງົບປະມານສູນກາງຂອງ EU. ໂຄງການທີ່ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຈຳນວນເງິນສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດອາວຸດຢູ່ EU ເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ຂອງທະວີບນີ້.
ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດທີ່ຢື່ນໃບກູ້ຢຶມເງິນມີບັນດາປະເທດຫຼັກແຫຼ່ງຄື: ຝລັ່ງ, ແອັດສະປາຍ, ອີຕາລີ ແລະ ໂປໂລຍ. ປັດຈຸບັນກອງທັນຍັງສືບຕໍ່ຮັບໃບກູ້ຢຶມເງິນຈົນຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ ແລະ ຄາດວ່າ ບັນຊີລາຍຊື່ກູ້ຢຶນເງິນ ອາດສາມາດຂຶ້ນເຖິງ 20 ປະເທດ.