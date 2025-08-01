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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ EU ຢາກ​ກູ້​ຢຶມ​ເງິ​ນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ 127 ຕື້​ເອີ​ໂຣ​ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

ກອງທຶນ SAFE ມີຍອດມູນຄ່າ 150 ຕື້ ເອີໂຣ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ເພື່ອແນໃສ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເຂົ້າເຖິງບັນດາບ້ວງເງິນກູ້ຢຶມທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳກ່ວາ, ຍ້ອນການໜູນຊ່ວຍຈາກງົບປະມານສູນກາງຂອງ EU.
(ພາບປະກອບ: REUTERS/Yves Herman)

ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຄະນະກຳມະກາເອີລົບ (EC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 18 ປະເທດສະມາຊິກໃນສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ໄດ້ສົ່ງໃບກູ້ຢຶມເງິນຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 127 ຕື້ ເອີໂຣ (ປະມານ 145,74 ຕື້ USD) ຈາກກອງທຶນການກະທຳເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ເອີລົບ (SAFE) ເພື່ອອາດສາມາດເພີ່ມທະວີການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ໃນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງມີການຂາດສະຖຽນລະພາບຫຼາຍຢ່າງ.

ກອງທຶນ SAFE ມີຍອດມູນຄ່າ 150 ຕື້ ເອີໂຣ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ເພື່ອແນໃສ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເຂົ້າເຖິງບັນດາບ້ວງເງິນກູ້ຢຶມທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳກ່ວາ, ຍ້ອນການໜູນຊ່ວຍຈາກງົບປະມານສູນກາງຂອງ EU. ໂຄງການທີ່ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຈຳນວນເງິນສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດອາວຸດຢູ່ EU ເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ຂອງທະວີບນີ້.

ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດທີ່ຢື່ນໃບກູ້ຢຶມເງິນມີບັນດາປະເທດຫຼັກແຫຼ່ງຄື: ຝລັ່ງ, ແອັດສະປາຍ, ອີຕາລີ ແລະ ໂປໂລຍ. ປັດຈຸບັນກອງທັນຍັງສືບຕໍ່ຮັບໃບກູ້ຢຶມເງິນຈົນຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ ແລະ ຄາດວ່າ ບັນຊີລາຍຊື່ກູ້ຢຶນເງິນ ອາດສາມາດຂຶ້ນເຖິງ 20 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ເດືອນ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ປີ 2025

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ເດືອນ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ປີ 2025

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຄ້າມະນຸດແມ່ນອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ - ຈົ່ງຢຸດຕິການຂູດຮີດ”, ພິທີປຸກລະດົມແມ່ນໂອກາດເພື່ອຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບລັກສະນະຄວາມອັນຕະລາຍ, ເລ່ລ່ຽມທີ່ແນບນຽມ ແລະ ຂອບຂະໜາດຂ້າມຊາຍແດນຂອງອາດຊະຍາກຳການຄ້າມະນຸດ.
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