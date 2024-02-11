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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຕັ້ງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ ປີ​ມະ​ໂລງ ແມ່ນ​ປີ​ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ແກ່​ການ​ບິນ​ຂຶ້ນ​ຂອງ “ໂຕ​ມັງ​ກອນ​ຂຽວ”

“ຂ້າພະເຈົ້າກໍຝາກຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ມາຍັງບັນດານັກລົງທຶນ ປີໃໝ່ມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ປາດຖະໜາສິ່ງໃດຂໍໃຫ້ໄດ້ສິ່ງນັ້ນ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ປີນີ້ ແມ່ນປີແຫ່ງ “ໂຕມັງກອນບິນຂຶ້ນ”, ໝາຍຄວາມວ່າປີແຫ່ງຄວາມຈະເລີນ ແລະ ພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ “ໂຕມັງກອນສີຂຽວ” ຍິ່ງມີຫຼາຍຄວາມໝາຍກວ່າອີກ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ໃນປີນີ້ ບັນດານັກລົງທຶນລ້ວນແຕ່ມີການພັດທະນາອັນດີງາມຫຼາຍກວ່າອີກ”.
(ພາບປະກອບ: NIKKEI ASIA)

ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຫັນປ່ຽນສີຂຽວ ຈະສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ວິສາຫະກິດ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ປີມະໂລງ 2024 ຈະແມ່ນປີສ້າງຂີດໝາຍຕໍ່ການບິນຂຶ້ນຂອງ “ໂຕມັງກອນສີຂຽວ” ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຄຳແບ່ງປັນຂອງທ່ານ Hong Sun, ປະທານ ສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (KoCham). ທ່ານ Hong Sun ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າກໍຝາກຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ມາຍັງບັນດານັກລົງທຶນ ປີໃໝ່ມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ປາດຖະໜາສິ່ງໃດຂໍໃຫ້ໄດ້ສິ່ງນັ້ນ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ປີນີ້ ແມ່ນປີແຫ່ງ “ໂຕມັງກອນບິນຂຶ້ນ”, ໝາຍຄວາມວ່າປີແຫ່ງຄວາມຈະເລີນ ແລະ ພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ “ໂຕມັງກອນສີຂຽວ” ຍິ່ງມີຫຼາຍຄວາມໝາຍກວ່າອີກ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ໃນປີນີ້ ບັນດານັກລົງທຶນລ້ວນແຕ່ມີການພັດທະນາອັນດີງາມຫຼາຍກວ່າອີກ”.

ທ່ານປະທານສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2023 ແມ່ນປີທຳອິດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk  Yeol  ໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2023 ເຊິ່ງບັນລຸໄດ້ຂີດໝາຍພິເສດຫຼາຍຢ່າງ, ສ້າງໂອກາດ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ອຸ່ນອ່ຽນໃຈເປີດກວ້າງການລົງທຶນ ແລະ ລົງທຶນໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີນີ້ ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ປີນີ້ແມ່ນປີທຳອິດ ບຸນເຕັດ ໂດຍ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາແມ່ນວັນພັກປະຈຳປີ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທົ່ວໂລກນີ້. ພ້ອມກັບການຮັບຮອງຂອງສປຊ, ຈິດໃຈບຸນເຕັດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ຫຼາຍເຂດພາກໃນທົ່ວໂລກ.
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