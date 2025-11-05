ຂ່າວສານ
ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢ່າງຂ້ຽວຂາດແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງ EC
ປັດຈຸບັນ, ແຂວງ ກາເມົາ ມີກ່ຳປັ່ນຫາປາກວ່າ 5.200 ລຳ, ໃນນັ້ນ ມີກ່ຳປັ່ນຫາປາກວ່າ 1.900 ລຳ ມີຄວາມຍາວສຸດແຕ່ 15 ແມັດຂຶ້ນໄປ, ລ້ວນແຕ່ຕິດຕາມເຄື່ອງຕິດຕາມໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວ. ປັດຈຸບັນ, ກາເມົາ ພວມສຸມໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງກ່ຳປັ່ນ; ຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ່ຳປັ່ນຫາປາຢູ່ທະເລ ແລະ ທ່າກ່ຳປັ່ນ; ກວດກາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິນໃນນ້ຳທີ່ໄດ້ຂຸດຄົ້ນມາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ວຽກງານການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ປັບໄໝລົງໂທດການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍພວມໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່. ທ່ານ ເລວັນສື, ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກາເມົາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຄື່ອງອຸປະກອນຕິດຕາມໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວ, ທາງແຂວງໄດ້ສຳຫຼວດກວດຄືນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພື່ອປະກາດໃຊ້ຢ່າງທັນການ, ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍຊາວປະມົງ. ພ້ອມກັບການເພີ່ມທະວີການປັບໄໝລົງໂທດການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍ. ໃນໄລຍະດຳເນີນການປັບໄໝນັ້ນ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອຮັກສາຫຼັກຖານໄວ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງແຂວງກໍມີການສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາສຳເນົາເອກະສານແກ້ໄຂການລະເມີດ, ກວດກາຄືນຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ”.
ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ, ມີກ່ຳປັ່ນຫາປາກວ່າ 4.100 ລຳ, ທາງແຂວງກໍພວມຮີບເຮັ່ງສ້າງ ແລະ ຍົກສູງລະບົບກ່ຳປັ່ນເຂົ້າທຽບທ່າ, ຮັບໃຊ້ຊາວປະມົງລາຍງານປະລິມານ, ອັດເດດສະພາບການເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກທ່າ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 – 4 ພະຈິກ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ເຂດ 3 ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ຄະນະພັກເລິມດົ່ງ ຈັດຕັ້ງລາຍການ “ຕຳຫຼວດທະເລ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາວປະມົງ” ຢູ່ຕາແສງ ຟານຣີເກືອ ແລະ ເທດສະບານ ຝູຖຸຍ.