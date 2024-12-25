ຂ່າວສານ
ບັນດາການເຈລະຈາປຶກສາຫາລືຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າ
ວັນທີ 23 ທັນວາ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ຖະແຫຼງວ່າ ໄດ້ມີບາງຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຈລະຈາ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນການປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ພ້ອມທັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະບໍ່ຢຸດການກະທຳຈົນຮອດເມື່ອໃດຕົວປະກັນທຸກຄົນໄດ້ກັບຄືນເມືອ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບຊາວຢິວ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງ ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານ Amichai Chikli, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາຝ່າຍໃກ້ຈະບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງແລ້ວ, ບັນດາການເຈລະຈາພວມສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຜັນຂະຫຍາຍກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ ເຂດ ກາຊາ ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ນັກໂທດ ປາແລັດສະຕິນ ທີ່ິ ອິດສະຣາແອັນ ຈະປ່ອຍຕົວເພື່ອແລກເອົາຕົວປະກັນ. ໄລຍະທຳອິດຂອງຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຈະແມ່ນໄລຍະມະນຸດສະທຳທີ່ແກ່ຍາວພາຍໃນ 42 ມື້, ລວມທັງການປ່ອຍຕົວປະກັນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາແລັດສະຕິນ ກໍກຳນົດບາງຈຸດອຸດຕັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຜັນຂະຫຍາຍກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ ເຂດ ກາຊາ ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ນັກໂທດ ປາແລັດສະຕິນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບກັນເທື່ອ.
ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ວັນທີ 23 ທັນວາ, ທ່ານຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລີບັງ Najib Mikati ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອາເມລິກາ ແລະ ຝລັ່ງ ຍູ້ໄວການຖອນກຳລັງຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ອອກຈາກປະເທດນີ້.