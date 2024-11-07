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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາເອ​ກະ​ສານທີ່​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ ແມ່ນ​ໂຄງ​ການຍອດ​ຍິ່ງ​ທາງ​ດ້ານ​ພູມ​ປັນ​ຍາ​ຂອງ​ທົ່ວ​ພັກ, ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ, ທົ່ວ​ກອງ​ທັບ

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມບັນດາອະດີດການນຳພັກ ແລະ ລັດປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
ພາບໃນກອງປະຊຸມ.

ວັນທີ 6 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມບັນດາອະດີດການນຳພັກ ແລະ ລັດປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຖືວ່າ ຄາດວ່າເດືອນມັງກອນປີ 2026 ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງຂອງປະເທດຊາດ. ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການຊຸດທີ XIII ໄດ້ຈັດຫຼາຍກອງປະຊຸມເພື່ອສຸມໃສ່ກະກຽມ 2 ວຽກງານທີ່ສຳຄັນນັ້ນແມ່ນ ຮ່າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ກະກຽມບຸກຄະລາກອນທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ບັນດາເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຕ້ອງແມ່ນຜະລິດຕະພັນຍອດຢ້ຽມທາງດ້ານພູມປັນຍາຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ. ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະປະຊາທິປະໄຕພູມປັນຍາລວມໝູ່, ຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການ, ຄະນະ, ຂະແໜງການສູນກາງ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີພູມປັນຍາສຸຂຸມເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດສະດີ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ແລະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊີ້ນຳນຳພາໃນວຽກງານຕ່າງໆຂອງພັກ ແລະ ລັດມາເປັນຫຼາຍປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳຫຼາຍປະເທດອວຍພອນທ່ານ Donald Trump

ການນຳຫຼາຍປະເທດອວຍພອນທ່ານ Donald Trump

ການນຳຫຼາຍປະເທດໄດ້ອອກສຽງອວຍພອນທ່ານ Donald Trump ທີ່ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ຖືນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະປະຫວັດສາດສຳລັບທ່ານ Donald Trump ເອງ ແລະ ຂອງອາເມລິກາ.
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