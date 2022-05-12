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ຂ່າວສານ

ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ອາເມລິກາ ປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຈະປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ: ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງໂລກ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
  ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 (ພາບ: Asean.org.)  

 ກອງປະຊຸມຂັ້ນສຸດຍອດເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 12 ຫາວັນທີ 13 ພຶດສະພານີ້. ນອກຈາກຈຸດປະສົງເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອາຊຽນ ຄົບຮອບ 45 ປີແລ້ວ, ຜູ້ນຳບັນດາປະເທດຍັງຈະປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາທີ່ຮ້ອນເຮັ່ງໃນໂລກທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ອາເມລິກາ ປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຈະປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ: ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງໂລກ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ບັນດາຝ່າຍກໍ່ຈະແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນມີສະຖານະການຢູ່ແຄຣນ, ມຽນມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ

ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ອາເມລິກາ ປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຈະປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ: ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງໂລກ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
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