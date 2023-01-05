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ຂ່າວສານ

ບັນດາເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄວນຮັບເອົາຄຳເຫັນຈາກປະຊາຊົນ

ບັນດາເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍທີ່ຍົກອອກມາຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ລວມມີ: ການວາງແຜນຜັງ, ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ; ຖອນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ນະໂຍບາຍຊົດເຊີຍ, ໜູນຊ່ວຍ
  (ພາບປະກອບ: VGP)  

ແຕ່ວັນທີ 03 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 13 ມີນາ, ເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ຖືກຍົກອອກມາຮັບເອົາຄຳເຫັນຈາກປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ບັນດາເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍທີ່ຍົກອອກມາຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ລວມມີ: ການວາງແຜນຜັງ, ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ; ຖອນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ນະໂຍບາຍຊົດເຊີຍ, ໜູນຊ່ວຍ, ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຄືນໃໝ່; ພັດທະນາແຫຼ່ງທີ່ດິນ; ມອບດິນ, ໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ; ຈົດທະບຽນທີ່ດິນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານ…

ຮູບການຮັບເອົາຄຳເຫັນລວມມີ: ປະກອບຄຳເຫັນໂດຍກົງດ້ວຍເອກະສານ; ຈັດກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍ; ປະກອບຄຳເຫັນໂດຍກົງຜ່ານປະຕູຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະຕູຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນໆ…

ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງຕໍ່ເລື່ອງຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ໂດຍຖືວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງເມື່ອກົດໝາຍໄດ້ນຳເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ.

“ເລື່ອງຍົກເອົາຮ່າງກົດໝາຍມາຂໍຄຳເຫັນຈາກປະຊາຊົນແມ່ນປະຕິບັດຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ, ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງ. ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກຂັ້ນຕາແສງນັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນຮາກຖານຄວນສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງ, ມະຫາຊົນຈັດການຂໍຄຳເຫັນຈາກປະຊາຊົນ ເພື່ອລວບລວມຄຳເຫັນ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຍ້ອນນີ້ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍຖ້ຽວທຳອິດໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ຕາມໂຄຕ້າ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍຖ້ຽວທຳອິດໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ຕາມໂຄຕ້າ

ພາຍຫຼັງຖ້ຽວທຳອິດນີ້, ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ບໍລິສັດ ຮ່ວາງຟາດ ຈຳກັດ ຢູ່ແຂວງ ລອງອານ ຈະສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍສົດໄປຍີ່ປຸ່ນ ປະມານແຕ່ 70 – 100 ໂຕນດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ແລະ ທາງການບິນ.
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