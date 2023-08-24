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ຂ່າວສານ

ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັນເພື່ອການຮັບປະກັນເສດຖະກິດພາກພື້ນເປັນປົກກະຕິ

AFMGM ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2023 ເພື່ອແນໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນເສດຖະກິດບຸລິມະສິດ (PED) ແລະ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາເຊິ່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ມີຄວາມສົນໃຈ.
ກອງປະຊຸມ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22-25 ສິງຫາ, ຢູ່ ກາຈາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ (ພາບ: Antara)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ (AFMGM) ເມື່ອເດືອນ ມີນາ 2023 ຢູ່ເກາະ ບາລີ, AFMGM ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2023 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22-25 ສິງຫາ, ຢູ່ ກາຈາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາເສດຖະກິດພາກພື້ນເປັນປົກກະຕິ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ທີ່ມາຈາກ 9 ປະເທດ ອາຊຽນ, ລວມມີ: ບຣູໄນ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າ ຕີມໍແລດສເຕ ດ້ວຍຖານະເປັນນັກສັງເກດການ.

AFMGM ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2023 ເພື່ອແນໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນເສດຖະກິດບຸລິມະສິດ (PED) ແລະ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາເຊິ່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ມີຄວາມສົນໃຈ. ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ບາງໂຄງການດຳເນີນງານທາງການ, ຄື: ອັບເດດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການອຸປະຖຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສົ່ງເສີມການເງິນແບບຍືນຍົງ. ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ (JMS).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່​າງ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່​າງ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ວັນທີ 23 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນວັນເນັນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Penny Wong, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
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