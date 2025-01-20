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ຂ່າວສານ

ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເຫັນດີ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດິຈິຕອນປອດໄພ

ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ດິຈິຕອນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 5 ຢູ່ ບາງກອກ ໄດ້ເຫັນດີນຳກັນວ່າ ການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີແນັດ ພວມແມ່ນບັນຫາຮີບດ່ວນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. (ພາບ: ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ)

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ດິຈິຕອນໄທ Prasert Jantararuangtong ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ດິຈິຕອນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 5 ຢູ່ ບາງກອກ ໄດ້ເຫັນດີນຳກັນວ່າ ການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີແນັດ ພວມແມ່ນບັນຫາຮີບດ່ວນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂ.

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມປອດໄພ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ຮອບດ້ານ: ສ້າງອະນາຄົດດິຈິຕອນຂອງ ອາຊຽນ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປໃນເວລາ 2 ວັນ ຄືວັນທີ 16 ແລະ 17 ມັງກອນ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ບາງກອກ, ໄທ ຜ່ານມາ ໄດ້ສ່ອງແສງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາຊຽນ ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດິຈິຕອນປອດໄພ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫລາຍຂອບເຂດຮ່ວມມື ລວມມີ: ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່່າຍອິນເຕີແນັດ, ການແລກປ່ຽນຖານຂໍ້ມູນຂ້າມຂາຍແດນ ແລະ ການພັດທະນາລວມພື້ນຖານເສດຖະກິດດິຈິຕອນ.

ບັນດາຜູ້ແທນກໍ່ຕົກລົງເຫັນດີ ຖະແຫລງການ ບາງກອກ, ສວມບົດບາດແມ່ນເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການບັນດາສະມາຊິກ ອາຊຽນ ອາດຈະ ແລະ ຄວນຮ່ວມມືນຳກັນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກວ່າໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂອາດຊະຍາກອນທາງອິນເຕີແນັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົມພັນ 2 ຝ່າຍ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົມພັນ 2 ຝ່າຍ

ຖະແຫຼງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ຝ່າຍຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ.
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