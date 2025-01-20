ຂ່າວສານ
ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເຫັນດີ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດິຈິຕອນປອດໄພ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ດິຈິຕອນໄທ Prasert Jantararuangtong ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ດິຈິຕອນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 5 ຢູ່ ບາງກອກ ໄດ້ເຫັນດີນຳກັນວ່າ ການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີແນັດ ພວມແມ່ນບັນຫາຮີບດ່ວນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມປອດໄພ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ຮອບດ້ານ: ສ້າງອະນາຄົດດິຈິຕອນຂອງ ອາຊຽນ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປໃນເວລາ 2 ວັນ ຄືວັນທີ 16 ແລະ 17 ມັງກອນ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ບາງກອກ, ໄທ ຜ່ານມາ ໄດ້ສ່ອງແສງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາຊຽນ ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດິຈິຕອນປອດໄພ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫລາຍຂອບເຂດຮ່ວມມື ລວມມີ: ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່່າຍອິນເຕີແນັດ, ການແລກປ່ຽນຖານຂໍ້ມູນຂ້າມຂາຍແດນ ແລະ ການພັດທະນາລວມພື້ນຖານເສດຖະກິດດິຈິຕອນ.
ບັນດາຜູ້ແທນກໍ່ຕົກລົງເຫັນດີ ຖະແຫລງການ ບາງກອກ, ສວມບົດບາດແມ່ນເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການບັນດາສະມາຊິກ ອາຊຽນ ອາດຈະ ແລະ ຄວນຮ່ວມມືນຳກັນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກວ່າໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂອາດຊະຍາກອນທາງອິນເຕີແນັດ.