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ຂ່າວສານ

ບັນດານັກບິນ Artemis II ກັບມາໜ່ວຍໂລກຢ່າງປອດໄພ

ຍານອາວະກາດ Orion ໂດຍສານນັກບິນ 4 ຄົນໄດ້ລົງຈອດຢູ່ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ດ້ວຍຈ້ອງ ໃນເວລາ 17 ໂມງ 07 ນາທີຂອງວັນທີ 10 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ).
  ຍານອາວະກາດ Orion ໂດຍສານນັກບິນ 4 ຄົນໄດ້ລົງຈອດຢູ່ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ. (ພາບ: NASA/AP)  

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ (ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ), ອົງ​ການ​ການ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ (NASA) ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ນັກ​ບິນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພາ​ລະ​ກິດ Artemis II ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ, ເປັນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ບິນ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ທີ່​ນຳ​ມະ​ນຸດ​ໄປ​ອ້ອມດວງ​ຈັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ພາຍ​ຫຼັງ​ກວ່າ​ເຄິ່ງ​ສັດ​ສະ​ວັດ.

ຕາມ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ NASA, ຍາ​ນ​ອາ​ວະ​ກາດ Orion ​ໂດຍ​ສານ​ນັກ​ບິນ 4 ຄົນ​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່ ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ດ້ວຍຈ້ອງ ໃນ​ເວ​ລາ 17 ໂມງ 07 ນາ​ທີຂອງວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ (ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ).

ພາ​ລະ​ກິດ​ແກ່​ຍາວ​ເປັນ 10 ​ວັນ, ໂດຍໄດ້​ຍິງ​ຈາກ​ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ Kennedy, ລັດ Florida, ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ບາດ​ກ້າວ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ໂຄງ​ການ Artemis. ນີ້​ແມ່ນ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ທຳ​ອິດ​ໄປ​ຍັງ​ດວງ​ຈັນ ນັບ​ແຕ່​ເມື່ອ​ພາ​ລະ​​ກິດ​ຂອງ Apollo 17 ​ໃນປີ 1972. ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ມາ​ໄດ້, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ແຜ່ນ​ກັນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Orion, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດ… ຈະ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ພາ​ລະ​ກິດ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງການ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງການ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນ 2 ມື້ເຮັດວຽກ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີ 20 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.
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