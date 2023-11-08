Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຫັນເປັນດີຈີຕອນແຖວໜ້າໂລກຈະມາ ຫວຽດນາມ

ຜ່ານກອງປະຊຸມສຳມະນາ, MB ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່, ຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ລູກຄ້າ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ
ນັກຊ່ຽວຊານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ (ພາບ: viettimes.vn)

ວັນທີ 08 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທະນາຄານກອງທັບ (MB) ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ “Digitalize to Revolutionize -ກຳນົດທິດພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນໃນອະນາຄົດ” ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງບັນດາບົດຮຽນໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນຕົວຈິງ ຈາກບັນດານັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າໂລກ.

ກອງປະຊຸມສຳສະນາໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ, ໃນນັ້ນມີທ່ານ David L. Rogers: ນັກຊ່ຽວຊານໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ດ້ວຍບົດຮຽນໃຫ້ຄຳປຶກສາຍຸດທະສາດຂັ້ນສູງໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າໂລກ; ທ່ານສາດສະດາຈານ Sheena Iyengar, Columbia Business School, ນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າໂລກກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ແລະ ສິລະປະການຄັດເລືອກ… ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທະນາຄານ MB ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານກອງປະຊຸມສຳມະນາ, MB ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່, ຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ລູກຄ້າ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປະທະກັນ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອັນ: ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ ອີຢູ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີມໃໝ່

ການປະທະກັນ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອັນ: ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ ອີຢູ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີມໃໝ່

ທ່ານກໍ່ຖືວ່າ: “ບໍ່ມີມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານການທະຫານໃດໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນ” ຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ນັບທັງບໍ່ມີມືປືນ ຮາມາດ ໃດມີໜ້າຢູ່ເຂດດິນແດນນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top