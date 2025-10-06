ຂ່າວສານ
ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນການຮັບມືກັບພາຍຸ Matmo
ສູນອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 5 ໂມງຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ຕຸລາ, ພາຍຸ Matmo (ມັດໂມ) ຢູ່ຫ່າງຈາກເກາະ ໄຫໜານ (ຈີນ) ປະມານ 110 ກມ. ຄາດວ່າ, ຮອດເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ ຈະຢູ່ຫ່າງຈາກ ກວາງນິງ 250 ກມ, ດ້ວຍລົມມີຄວາມແຮງ 118-133 ກມ/ຊົ່ວໂມງ, ອາດຈະຂຶ້ນເຖິງ 167 – 183 ກມ/ຊົ່ວໂມງ. ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ຕຸລາ, ພາຍຸອາດຈະພັດເຂົ້າເຂດແຄມທະເລບັນດາແຂວງ ກວາງນິງ - ຫາຍຟ່ອງ, ດ້ວຍລົມແຮງຫຼຸດລົງເຫຼືອປະມານ 75 – 88 ກມ/ຊົ່ວໂມງ. ເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນ ລວມມີເຂດທະເລທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງເຂດທິດເໜືອທະເລຕາເວັນອອກ, ເຂດອ່າວພາກເໜືອ ແລະ ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນແຄມທະເລແຕ່ ກວາງນິງ ໄປຮອດ ຮືງອຽນ.
ຕໍ່ໜ້າບັນດາການຜັນແປທີ່ຍາກຈະຄາດຄະເນໄດ້ຂອງພາຍຸ Matmo, ແຂວງ ກວາງນິງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອຮັບມື. ທຸກວຽກງານກະກຽມຮັບມືກັບພາຍຸຈະໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 05 ຕຸລາ.
ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນນະຄອນ ແຈ້ງຫ້າມບັນດາພາຫະນະກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວ, ກຳປັ່ນ, ເຮືອຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳອອກສູ່ທະເລ. ກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນນະຄອນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຊອກຫາ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບຖ້າມີຄວາມຮຽກຮ້ອງ.