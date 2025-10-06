Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນການຮັບມືກັບພາຍຸ Matmo

ຄາດວ່າ, ຮອດເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ ຈະຢູ່ຫ່າງຈາກ ກວາງນິງ 250 ກມ, ດ້ວຍລົມມີຄວາມແຮງ 118-133 ກມ/ຊົ່ວໂມງ, ອາດຈະຂຶ້ນເຖິງ 167 – 183 ກມ/ຊົ່ວໂມງ.
(ກວາງນິງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອຮັບມື)

ສູນອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 5 ໂມງຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ຕຸລາ, ພາຍຸ Matmo (ມັດໂມ) ຢູ່ຫ່າງຈາກເກາະ ໄຫໜານ (ຈີນ) ປະມານ 110 ກມ. ຄາດວ່າ, ຮອດເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ ຈະຢູ່ຫ່າງຈາກ ກວາງນິງ 250 ກມ, ດ້ວຍລົມມີຄວາມແຮງ 118-133 ກມ/ຊົ່ວໂມງ, ອາດຈະຂຶ້ນເຖິງ 167 – 183 ກມ/ຊົ່ວໂມງ. ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ຕຸລາ, ພາຍຸອາດຈະພັດເຂົ້າເຂດແຄມທະເລບັນດາແຂວງ ກວາງນິງ - ຫາຍຟ່ອງ, ດ້ວຍລົມແຮງຫຼຸດລົງເຫຼືອປະມານ 75 – 88 ກມ/ຊົ່ວໂມງ. ເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນ ລວມມີເຂດທະເລທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງເຂດທິດເໜືອທະເລຕາເວັນອອກ, ເຂດອ່າວພາກເໜືອ ແລະ ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນແຄມທະເລແຕ່ ກວາງນິງ ໄປຮອດ ຮືງອຽນ.

ຕໍ່ໜ້າບັນດາການຜັນແປທີ່ຍາກຈະຄາດຄະເນໄດ້ຂອງພາຍຸ Matmo, ແຂວງ ກວາງນິງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອຮັບມື. ທຸກວຽກງານກະກຽມຮັບມືກັບພາຍຸຈະໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 05 ຕຸລາ.

ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນນະຄອນ ແຈ້ງຫ້າມບັນດາພາຫະນະກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວ, ກຳປັ່ນ, ເຮືອຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳອອກສູ່ທະເລ. ກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນນະຄອນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຊອກຫາ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບຖ້າມີຄວາມຮຽກຮ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ, ໄທ ຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ

ຈີນ, ໄທ ຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ

ສູນອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດແຫ່ງຊາດ ຈີນ ໄດ້ປະກາດການກ່າວເຕືອນແດງ (ລະດັບຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນ 4 ຂັ້ນ) ເມື່ອຄາດວ່າພາຍຸ Matmo ຈະພັດເຂົ້າ 2 ແຂວງ ກວາງຕຸງ ແລະ ໄຫໜານ ຂອງ ຈີນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top