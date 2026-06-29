ຂ່າວສານ
ບັນດາຕົວເລກສະຖິຕິພົ້ນເດັນໃນຮອບຄັດເລືອກ World Cup 2026
ຮອບຄັດເລືອກ World Cup 2026 (12 – 28 ມິຖຸນາ) ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາຫຼາຍສະຖິຕິພິເສດ.
ທິມບານເຕະແຫ່ງຊາດ ອີຢິບ ໄດ້ຢຸດຕິໄລຍະ 92 ປີເພື່ອຊອກຫາໄຊຊະນະທຳອິດໃນງານແຂ່ງຂັນ World Cup ໜຶ່ງ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ນອກແວ ຕ້ອງເສຍເວລາຮອດ 56 ປີເພື່ອມີໄຊຊະນະຄັ້ງທຳອິດ, ພາຍຫຼັງຈັດງານແຂ່ງຂັນ World Cup ໃນປີ 1938. ສ.ເກົາຫຼີ ຕ້ອງເສຍເວລາ 48 ປີ, ໃນຂະນະທີ່ ປາຣູ, ແບນຊິກ, ໂຮນລັງ ແລະ ກາດານາ ກໍ່ຕ້ອງລໍ້ຖາໄຊຊະນະເປັນເວລາ 40 ປີ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Dick Advocaat ກາຍເປັນຄູ່ຝຶກມີອາຍຸສູງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ World Cup ເມື່ອໄດ້ນຳພາທິມ Curacao ແຂ່ງຂັນກັບທິມ Ivory Coast ໃນເກນອາຍຸ 78 ປີໃນເວລາ 271 ວັນ.
ນັກກິລາບານເຕະກອງໜ້າ Ousmane Dembele ພຽງແຕ່ເສຍເວລາ 32 ນາເພື່ອຍິງບານເຂົ້າປະຕູໃນນັດແຂ່ງຂັນກັບ ຝລັ່ງ ໄຊຊະຕໍ່ ນອກແວ 4-1. ສ່ວນນັກກິລາກອງໜ້າ Cristiano Ronaldo ກາຍເປັນນັກກິລາທຳອິດໃນໂລກຍິງເຂົ້າປະຕູໃນງານແຂ່ງຂັນ World Cup 6 ຄັ້ງ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ Messi ດ້ວຍ 5 ຄັ້ງຈັດ World Cup.
ກ່ຽວກັບບັນດານັດແຂ່ງຂັນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສະໜາມກະລາ SoFi, Los Angeles, ອາເມລິກາ, ໄດ້ຈັດນັດແຂ່ງຂັນທຳອິດໃນຮອບແຂ່ງຂັນ 1/16 ລະຫວ່າງ ອາຟະລິກາໃຕ້ ແລະ ການາດາ, ດ້ວຍຜົນມີຢູ່ວ່າ ການາດາ ຮັບໄຊຊະນະ 1 ປະຕູຕໍ່ 0. 15 ນັດແຂ່ງຂັນທີ່ຍັງເຫຼືອຈະຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ 04 ກໍລະກົດ.