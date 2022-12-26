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ຂ່າວສານ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນວັນບຸນຄິດສະມາດທົ່ວໂລກ

ນະຄອນເບັດເລເຮັມ ຂຶ້ນກັບດິນແດນຂອງຊາວປະແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳ ຈໍແດນ ແຫ່ງທີ່ພະເຢຊູກຳເນິດຂຶ້ນພວມຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຕ້ອນຮັບວັນບຸນຄິດສະມາດ.
  ບັນຍາກາດວັນບຸນຄິດສະມາດຢູ່ໂກລົມເບຍ  

ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ສັງຄະນາຍົກເຂດເຢລູຊະແລມ Jerusalem Pierbattista Pizzaballa ໄດ້ສົ່ງສານວັນບຸນຄິດສະມາດ ສະແດງຄວາມຫວັງຢາກມີສັນຕິພາບແລະ ມີການເກ່ຍໄກ່ໃນທົ່ວໂລກ.

ສ່ວນຢູ່ ອັງກິດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ Rishi Sunak ໄດ້ຮັບໃຊ້ຄາບເຂົ້າເຊົ້າຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໃສໃນນະຄອນລອນດອນ. ກ່ອນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ໂທລະສັບຫາບັນດານັກການທູດ, ກອງທັບ ແລະ ລັດຖະກອນຊາວອັງກິດໃນທົ່ວໂລກເພື່ອອວຍພອນວັນບຸນຄິດສະມາດ ແລະ ຂອບໃຈຕໍ່ການເຮັດວຽກດ້ວຍໝາກຜົນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນປີໜຶ່ງ. 

 ສ່ວນຢູ່ນະຄອນຫຼວງຂອງເມັກຊີໂກ  ທ່ານເຟເດຣີໂກ ເຊິ່ງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຖືເປັນສັນຕາຄອດວັນບຸນຄິດສະມາດຂອງຜູ້ທຸກຍາກແລະຜູ້ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໃສ ໄດ້ໄປແຈກຢາຍຂອງຂວັນແລະ ສົ່ງຄຳອວຍພອນອັນຈົບງາມເຖິງບັນດາຜູ້ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາງສະແດງ, ແນະນຳປື້ມເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ວາງສະແດງ, ແນະນຳປື້ມເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ທີ່ງານວາງສະແດງ, ສິ່ງພິມຫຼາຍສະບັບຂຶ້ນກັບໂຄງການຜະລິດຈ່ຳໜ່າຍປື້ມມອບໃຫ້ ສປປ ລາວ ໂດຍໂຮງພິມຈຳໜ່າຍແຫ່ງຊາດ ຊີ້ເທີດ ປະຕິບັດແຕ່ປີ 2018 ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ແນະນຳເຖິງຜູ້ອ່ານ.
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