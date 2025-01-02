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ຂ່າວສານ

ບັນຍາ​ຫາກ​ຕ້​ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ສາ​ກົນ 2025 ຢູ່ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 31 ທັນວາ, ບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ສາກົນ 2025 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຄຶກຄື້ນຢູ່ທຸກແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ. ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ສາກົນ 2025 ດ້ວຍລາຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກຢູ່ບັນດາເມືອງ ຮວ່ານກຽມ, ນາມຕື່ລຽມ, ຮ່າດົງ, ເທດສະບານ ເຊີນເຕີຍ ແລະ ເມືອງ ດົງແອັງ.
ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຮັບຊົມລາຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກໃນຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່.

ຢູ່ເທດສະບານ ຊາປາ, ແຂວງ ລ່າວກາຍ, ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດຕ້ອນຮັບປີໃໝ່. ອ້າຍ ເລື່ອງວັນຮວິງ ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ແບ່ງປັນວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມາທ່ຽວ ຊາປາ, ອາກາດຢູ່ນີ້ໜາວຫຼາຍ ແຕ່ບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທຸກຄົນ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດກວ່າອີກ”.

ຢູ່ບັນດານະຄອນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດພາກກາງ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ 2025. ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຂົວຣົ່ງ ຕາເວັນອອກ, ຂົວ ເຈິ່ນທິຫຼີ, ຖະໜົນຍ່າງ ແບກດັ່ງ ຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ໄດ້ດຳເນີນບັນດາລາຍການດົນຕີຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນ 2025, ດຶງດູດຊາວໜຸ່ມ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຮັບຊົມ.

ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫວະ (ເມືອງ 1) ເພື່ອຮັບຊົມລາຍການ Countdown ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ 2025. ປ້າເຈິ່ນທິແທັງຕວ່ານ ຢູ່ເມືອງ 8 ແບ່ງປັນວ່າ:

“ປິໃດຂ້າພະເຈົ້າກໍຕ້ອນປີໃໝ່ສາກົນ, ສັບຊ້ອນວຽກແຕ່ເຊົົ້າ ຮອດ 6 ໂມງແລງ ຍາດເວລາມານີ້. ເມື່ອມາທີ່ນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມກັນຕ້ອນຮັບຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ແລະ ຮັບຊົມລາຍການດົນຕີ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ໃນປີ 2025 ນີ້, ປະຊາຊົນຈະມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນພາລະກິດ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານຂອງຕົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ກະ​ແສ​ຂອງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ກະ​ແສ​ຂອງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ

ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສັງຄົມນິຍົມ, ເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃນທຸກກໍລະນີ.
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