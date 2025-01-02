ຂ່າວສານ
ບັນຍາຫາກຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ສາກົນ 2025 ຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ
ຢູ່ເທດສະບານ ຊາປາ, ແຂວງ ລ່າວກາຍ, ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດຕ້ອນຮັບປີໃໝ່. ອ້າຍ ເລື່ອງວັນຮວິງ ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມາທ່ຽວ ຊາປາ, ອາກາດຢູ່ນີ້ໜາວຫຼາຍ ແຕ່ບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທຸກຄົນ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດກວ່າອີກ”.
ຢູ່ບັນດານະຄອນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດພາກກາງ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ 2025. ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຂົວຣົ່ງ ຕາເວັນອອກ, ຂົວ ເຈິ່ນທິຫຼີ, ຖະໜົນຍ່າງ ແບກດັ່ງ ຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ໄດ້ດຳເນີນບັນດາລາຍການດົນຕີຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນ 2025, ດຶງດູດຊາວໜຸ່ມ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຮັບຊົມ.
ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫວະ (ເມືອງ 1) ເພື່ອຮັບຊົມລາຍການ Countdown ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ 2025. ປ້າເຈິ່ນທິແທັງຕວ່ານ ຢູ່ເມືອງ 8 ແບ່ງປັນວ່າ:
“ປິໃດຂ້າພະເຈົ້າກໍຕ້ອນປີໃໝ່ສາກົນ, ສັບຊ້ອນວຽກແຕ່ເຊົົ້າ ຮອດ 6 ໂມງແລງ ຍາດເວລາມານີ້. ເມື່ອມາທີ່ນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມກັນຕ້ອນຮັບຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ແລະ ຮັບຊົມລາຍການດົນຕີ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ໃນປີ 2025 ນີ້, ປະຊາຊົນຈະມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນພາລະກິດ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານຂອງຕົນ”.