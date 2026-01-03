Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ບັນຍາການອອກແຮງງານຢູ່ບັນດາກິດຈະກຳຈຸດສຸມຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ໃນທົ່ວປະເທດດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ

ມີວິສະວະກອນ, ກຳມະກອນນັບຮ້ອຍຄົນ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ກິດຈະກຳໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ກວາງຈິ ປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງນັບທັງໃນໂອກາດປີໃໝ່.
(ມີວິສະວະກອນ, ກຳມະກອນນັບຮ້ອຍຄົນ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ກິດຈະກຳໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ກວາງຈິ)

ໃນໂອກາດປີໃໝ່ 2026, ຢູ່ຫຼາຍໂຄງການຈຸດສຸມໃນທົ່ວປະເທດຍັງຮັກສາລະດັບການດຳເນີນກໍ່ສ້າງຢ່າງຮີບເຮັ່ງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງບັນດາເຈົ້າຂອງນັກລົງທຶນ, ນັກປະມູນ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາກິດຈະກຳຈຸດສຸມຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ.

ຢູ່ແຂວງ ກວາງຈິ, ມີວິສະວະກອນ, ກຳມະກອນນັບຮ້ອຍຄົນ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ກິດຈະກຳໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ກວາງຈິ ປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງນັບທັງໃນໂອກາດປີໃໝ່. ອ້າຍ ເລດຶກກາມ, ຫົວໜ້າກຸ່ມກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ - ໂຄງສ້າງ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Central, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກນັບທັງໃນຕອນທ່ຽງ, ກິນ, ພັກຜ່ອນຢູ່ກິດຈະກຳ, ຕອນຄ່ຳອາດຈະເຮັດວຽກຮອດເວລາ 11 ໂມງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈວ່າປີໃໝ່ກໍ່ບໍ່ພັກ, ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງຖືກຕາມລະດັບຄວາມຄືບໜ້າ”.

ພ້ອມກັບການຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າບັນດາກິດຈະກຳຈຸດສຸມ, ແຂວງ ກວາງຈິ ກໍ່ພວມຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບົກ 15D ຕອນຈາກທ່າກຳປັ່ນ ມີ້ຖຸຍ ໄປຮອດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ກາມໂລ້ - ລາເຊີນ; ຂົວ ເຍີດເລ້…

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຢູ່ກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງລານບິນ ເລກ 2 - ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ຝູ່ກາດ, ແຂວງ ຢາລາຍ, ບັນຍາກາດອອກແຮງງານຍັງຄຶກຄຶ້ນຢູ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

