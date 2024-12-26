ຂ່າວສານ
ບັນຍາກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ໃນໂລກ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຢູ່ຖະໜົນຍາງຫຼາຍສາຍ, ພິເສດແມ່ນໂບດແຫ່ງຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາຢ່າງສວຍງາມ, ດຶງດູດປະຊາຊົນມາຖ່າຍຮູບ, ຕ້ອນຮັບວັນບຸນຄຼິດສະມາດດ້ວຍຄວາມສະຫງົບສຸກ. ບັນດາສູນການຄ້າໃຫຍ່ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ຫຼາຍຄົນມາຖ່າຍຮູບເພື່ອຮັກສາຈຸດເວລາທີ່ໜ້າຈົດຈຳພ້ອມກັບຍາດຕິພີຮ້ອງ ແລະ ເພື່ອນມິດຂອງຕົນ.
ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບວັນບຸນຄຼິດສະມາດ - ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2025, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ທັນວາ, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຮ່ວມມ່ວນຊື່ນພ້ອມກັບຊານຕາຄອດ”. ລາຍການໄດ້ສະຫງວນຂອງຂວັນ 3.000 ພູດ ແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ລະນຶກມອບໃຫ້ປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ນາງ ຫງວຽນທິຈາງ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຄືແນວນີ້, ເປັນໜ້າຈັບໃຈ ແລະ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ບັນດາພວກນ້ອງນ້ອຍກໍ່ມີຄວາມພູມໃຈເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຄືແນວນີ້, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມໝາຍກວ່າ”.
ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະຊາຊົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ລະຫຼີ້ນຢູ່ເຂດໃຈກາງນະຄອນ ເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນບຸນຄຼິດສະມາດ.
ຢູ່ ເອີລົບ, ມີຊານຕາຄອດເກືອບ 1.200 ຄົນໄດ້ຖີບລົດຖີບມາເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ອັງກິດ ໃນເຫດການສ້າງກອງທຶນເພື່ອການກູ້ສົນໃຫ້ແກ່ເດັກ.
ຢູ່ ກຣົວຊີ, ເພື່ອສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ແກ່ບັນດາເດັກເຈັບເປັນ, ມີກຸ່ມນັກອາສາສະໝັກໄດ້ນຸ່ງຊຸດເຊື້ອຊານຕາຄອດ ລົງຈາກຫຼັງຄາເຮືອນລົງລະບຽງເຮືອນ, ປ່ອງຢ້ຽມຂອງໂຮງໝໍຢູ່ Zagreb ເພື່ອລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາພວກນ້ອງໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ.
ຢູ່ ເມັກຊີໂກ, ວັນທີ 24 ທັນວາ, ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນຢູ່ສະໜາມຫຼວງ, ຮັບຊົມບັນດາຂະບວນລົດສວນສະໜາມໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາຢ່າງສວຍງາມໄປຕິດຕໍ່ກັນ.