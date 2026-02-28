Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ບັກນິງ ຮັບນາມມະຍົດມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ ງານບຸນ ລິມ

ງານບຸນ ລິມ 2026 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ - 01 ມີນາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 13 ໝູ່ບ້ານ.
  (ພິທີຮັບນາມມະຍົດມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກຸມພາ, ຕາແສງ ຕຽນຢູ, ແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ຈັດພິທີຮັບນາມມະຍົດມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ ໂດຍງານບຸນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ງານບຸນ ລິມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານບຸນ ລິມ ລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026.

ງານບຸນ ລິມ 2026 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ - 01 ມີນາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 13 ໝູ່ບ້ານ. ກວານຫໍ ແມ່ນ “ຈິດວິນຍານ” ຂອງງານບຸນ ລິມ ແລະ ງານບຸນ ລິມ ແມ່ນແຫ່ງມໍລະດົກວັດທະນະທະບໍ່ເປັນວັດຖຸເພງພື້ນເມືອງ ກວາງຫໍ ບັກນິງ ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາ, ສະແດງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ຄົບສົມບູນທີ່ສຸດ. ງານບຸນ ລິມ ປະກອບສ່ວນເຊີດຊູ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍມູນເຊື້ອອະລິຍະທຳຂອງເຂດດິນແດນ ແລະ ຄົວພາກເໜືອ, ພິເສດແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸເພງພື້ນເມືອງ ກວານຫໍ ບັກນິງ ເຊິ່ງອົງການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳສະຫະປະຊາຊາດ (UNESCO) ໄດ້ຈົດຊື່ໄວ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

