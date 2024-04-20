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ຂ່າວສານ

ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ

ທ່ານ ຮິງແທັງດາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຄວາມສາມາດນະວັດຕະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຄວນສືບຕໍ່ໄດ້້ຮັບການປົວແປງຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສະພາບການທີ່ພິທີ

ພິທີຕອບສະໜອງວັນນະວັດຕະກຳໂລກປີ 2024 (ຄືວັນທີ 21 ເມສາ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ເມສາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຫດການໂດຍກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງນະວັດຕະກຳ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ສ້າງສັງຄົມຍືນຍົງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາທຸກດ້ານຂອງມະນຸດ.

   ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຮິງແທັງດາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຄວາມສາມາດນະວັດຕະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຄວນສືບຕໍ່ໄດ້້ຮັບການປົວແປງຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ ເຂົ້າໃນການເພີ່ມສະມັດຕະພາບການອອກແຮງງານ ແລະ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ:

   ຫວຽດນາມ ພວມຫັນປ່ຽນຮູບແບບເຕີບໂຕ ອີງໃສ່ທຶນ ແລະ ແຮງງານ ໄປເປັນຮູບແບບການເຕີບໂຕ ອີງໃສ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ. ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະຍາວນານ, ຕອ້ງມີການເຂົ້າຮ່ວມ, ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມໃນການໝູນໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ ມາ​ຕຸ​ພູມ ແຄມ​ຄື່ນ​ທະ​ເລ ຢູ່​ລາວ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ “ມາ​ຕຸ​ພູມ ແຄມ​ຄື່ນ​ທະ​ເລ” ຢູ່​ລາວ

ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ 100 ຜົນງານທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ດີເດັ່ນໃນການແຂ່ງຂັນ ຮູບຖ່າຍສິລະປະລະດັບຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມາຕຸພູມ ແຄມຄື່ນທະເລ”.
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