Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ Top 10 ຂອງໂລກໃນປີ 2030

ພັດທະນາການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຕ້ອງການ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງຕະຫຼາດໃຊ້ສອຍ
  ພາບປະກອບ  

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລວັນແທັ່ງ ຫາກໍ່ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດຜ່ານຍຸດທະສາດນຳໃຊ້ກົນຈັກເພື່ອພັດທະນາຫັນກະສິກຳ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳຮອດປີ 2030. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພັດທະນາການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຕ້ອງການ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງຕະຫຼາດໃຊ້ສອຍ; ສູ້ຊົນນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດນອນໃນທອບ 10 ຂອງໂລກໃນປີ 2030.

ເປົ້າໝາຍຂອງຍຸດທະສາດກໍ່ແມ່ນສ້າງຕັ້ງບາງກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ທັນສະໄໝ, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີລະດັບການຄຸ້ມຄອງທຽບເທົ່າກັບໂລກ; ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດຕິດພັນກັບການນຳໃຊ້ກົນຈັກເພື່ອພັດທະນາເຂດຜະລິດວັດຖຸດິບ ທີ່ໄດ້ຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິໂພກອຸປະໂພກຜະລິດຕະພັນກະເສດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາງ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນັກ​ຮົບ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຍິງ ຖືກ​ສັດ​ຕູ​ຈັບ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານ​ນາງ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນັກ​ຮົບ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຍິງ ຖືກ​ສັດ​ຕູ​ຈັບ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ເພື່ອຮັບມືກັບການຜັນແປຢ່າງວ່ອງໄວ, ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງໃຫ້ປອດໄສ, ເຂັ້ມແຂງຢ່າງແທ້ຈິງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງງານ, ສະມາຊິກພັກແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມທາດແທ້ຄຸນສົມບັດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ຄຸນທາດ ຄືດັ່ງນັກຮົບປະຕິວັດໃນເມື່ອກ່ອນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top