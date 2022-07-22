ຂ່າວສານ
ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ Top 10 ຂອງໂລກໃນປີ 2030
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລວັນແທັ່ງ ຫາກໍ່ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດຜ່ານຍຸດທະສາດນຳໃຊ້ກົນຈັກເພື່ອພັດທະນາຫັນກະສິກຳ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳຮອດປີ 2030. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພັດທະນາການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຕ້ອງການ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງຕະຫຼາດໃຊ້ສອຍ; ສູ້ຊົນນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດນອນໃນທອບ 10 ຂອງໂລກໃນປີ 2030.
ເປົ້າໝາຍຂອງຍຸດທະສາດກໍ່ແມ່ນສ້າງຕັ້ງບາງກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ທັນສະໄໝ, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີລະດັບການຄຸ້ມຄອງທຽບເທົ່າກັບໂລກ; ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດຕິດພັນກັບການນຳໃຊ້ກົນຈັກເພື່ອພັດທະນາເຂດຜະລິດວັດຖຸດິບ ທີ່ໄດ້ຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິໂພກອຸປະໂພກຜະລິດຕະພັນກະເສດ.