ຂ່າວສານ
ນຳເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນເປັນເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕວັກກີ
ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 152 ຂອງ ສະຫະພັນ ລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU - 152) ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ຕວັກກີ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ເມສາ, ເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕວັກກີ Recep Tayyip Erdogan.
ທີການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Recep Tayyip Erdogan ຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ເປັນເອກະພາບນຳເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນເປັນເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືສຳຄັນ, ສ້າງບັນດາເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງປະເທດ ຂຶ້ນເປັນ 4 ຕື້ USD. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານ ແລະ ໝູນໃຊ້ບັນດາເງື່ອນໄຂສະດວກກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງການບິນໂດຍກົງ, ວິຊາເອເລັກໂຕນິກ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງສອງປະເທດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ການຮ່ວມມືການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Recep Tayyip Erdogan ຢັ້ງຢືນ ຕວັກກີ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນ ກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ນຳການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກໍ່ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ກາຊັກສະຖານ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov, ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກົວດີວົວ Patrik Achi.