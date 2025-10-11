ຂ່າວສານ
ນຳເສດຖະກິດເອກະຊົນກາຍເປັນກຳລັງໜູນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນລາຍການ ພາບລວມເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ I ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມ “ພາກລັດພາກເອກະຊົນ - ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ຮຸ່ງເຮືອງເຂັ້ມແຂງ - ວັດທະນາຖາວອນ”, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດເອກະຊົນຕ້ອງປະຕິບັດ “3 ເນື້ອໃນປະຈັນບານ”, “2 ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ” ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ເປົ້າໝາຍລຸລ່ວງນັ້ນແມ່ນ “ເສດຖະກິດເອກະຊົນແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ”, ປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກ່ຽວ, ມີປະສິດທຜົນ ດ້ວຍເສດຖະກິດພາກລັດເປັນແກ່ນສານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ທີໜຶ່ງແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງເຂັ້ມແຂງຜ່ານຜ່າຕົນເອງ, ຜ່ານຜ່າຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕົນ ເພື່ອພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຂັ້ມແຂງກວ່າອີກ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດປະດິດຄິດສ້າງ… ເນື້ອໃນເຕີບໂຕເຂັ້ມແຂງທີສອງແມ່ນ, ໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ແກ້ງແຍ້ງຢ່າງຍຸຕິທຳ, ຊື່ກົງຈະແຈ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນ, ດ້ວຍຈິດໃຈຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ດ້ວຍຈິດໃຈມອງກວ້າງເຫັນໄກ, ຄິດເລິກກະທຳຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ”.