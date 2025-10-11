Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ນຳ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເອ​ກະຊົນ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດເອກະຊົນຕ້ອງປະຕິບັດ “3 ເນື້ອໃນປະຈັນບານ”, “2 ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ” ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ເປົ້າໝາຍລຸລ່ວງນັ້ນແມ່ນ “ເສດຖະກິດເອກະຊົນແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ”, ປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກ່ຽວ, ມີປະສິດທຜົນ ດ້ວຍເສດຖະກິດພາກລັດເປັນແກ່ນສານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV5)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນລາຍການ ພາບລວມເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ I ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມ “ພາກລັດພາກເອກະຊົນ - ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ຮຸ່ງເຮືອງເຂັ້ມແຂງ - ວັດທະນາຖາວອນ”, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດເອກະຊົນຕ້ອງປະຕິບັດ “3 ເນື້ອໃນປະຈັນບານ”, “2 ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ” ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ເປົ້າໝາຍລຸລ່ວງນັ້ນແມ່ນ “ເສດຖະກິດເອກະຊົນແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ”, ປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກ່ຽວ, ມີປະສິດທຜົນ ດ້ວຍເສດຖະກິດພາກລັດເປັນແກ່ນສານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ທີໜຶ່ງແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງເຂັ້ມແຂງຜ່ານຜ່າຕົນເອງ, ຜ່ານຜ່າຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕົນ ເພື່ອພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຂັ້ມແຂງກວ່າອີກ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດປະດິດຄິດສ້າງ… ເນື້ອໃນເຕີບໂຕເຂັ້ມແຂງທີສອງແມ່ນ, ໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ແກ້ງແຍ້ງຢ່າງຍຸຕິທຳ, ຊື່ກົງຈະແຈ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນ, ດ້ວຍຈິດໃຈຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ດ້ວຍຈິດໃຈມອງກວ້າງເຫັນໄກ, ຄິດເລິກກະທຳຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ: ບາ​ດ​ກ້າວ​ເດີນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນຍົງ

ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ: ບາ​ດ​ກ້າວ​ເດີນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນຍົງ

ວັນທີ 10 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ, ວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຂີດໝາຍກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ, ຫາກຍັງແມ່ນວັນບຸນແຫ່ງເຈດຈຳນົງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດດີຈີຕອນ. ປີ 2025, ວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ມີຫົວຂໍ້ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນທົ່ວປວງຊົນ, ຮອບດ້ານ, ບໍລິການລະບຽບບໍລິຫານອອນໄລຄົບວົງຈອນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ”, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈໃໝ່ໃນວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ ດີຈີຕອນ, ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ວິສາຫະກິດແມ່ນກຳລັງໜູນ ແລະ ຂໍ້ມູນເປັນພື້ນຖານ.
