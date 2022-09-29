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ຂ່າວສານ

ນຳ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກັບ​ຄືນ​​ສູ່ສະ​ພາບ​ການ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໂດຍ​ໄວ​ພາຍຫຼັງ​ພາ​ຍຸ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກັນຍາ, ພາຍຸ Noru ໄດ້ເຄື່ອນຕາມທິດຕາເວັນຕົກ, ໄປຍັງທິດໃຕ້ປະເທດລາວ ແລະ ກາຍເປັນຄວາມດັນອາກາດຕ່ຳ, ບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກກັບ 8 ທ້ອງຖິ່ນ ພາກກາງ ແລະ ໄຕງວຽນ (ພາບ: VOV)  

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກກັບ 8 ທ້ອງຖິ່ນ ພາກກາງ ແລະ ໄຕງວຽນ ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາສະພາບການແກ້ໄຂຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ຖອດຖອນບົດ ການວຽກງານຮັບມືກັບພາຍຸ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຊຸມວັນມໍ່ໆມານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນຕ້ານພາຍຸໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.ພາຍຫຼັງ ພາຍຸ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈັດຕັ້ງການຕີລາຄາສະພາບການ, ຄາດຄະເນສະພາບການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາໂດຍພາຍຸກໍ່ຂຶ້ນໂດຍໄວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວນພວມມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ. ວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ, ຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ, ນຳຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງວຽກງານຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດພາຍຫຼັງພາຍຸ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຟື້ນຟູລະບົບໄຟຟ້າ, ສື່ສານ, ນ້ຳປະປາໂດຍໄວ ເພື່ອຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຕ້ອງໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນແມ່ນຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແກ້ໄຂບັນດາກິດຈະກຳສາທາລະນະ, ພິເສດແມ່ນໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ… ເພື່ອຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ນັກຮຽນກັບຄືນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ກວດພະຍາດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ

ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ

“ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກູບາ Manuel Marrero Cruz ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 2 ຕຸລາ ປີ 2022. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມປະເທດຢູ່ນອກພາກພື້ນອາເມລິກາ ລາຕິນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກູບາ Manuel Marrero Cruz ນັບແຕ່ເວລາດຳລົງຕຳແໜ່ງແຕ່ເດືອນທັນວາ ປີ 2019. ການຢ້ຽມຢາມເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ, ສືບຕໍ່ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກູບາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງສອງຝ່າຍໃນການສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີສັດຊື່ບໍລິສຸດ, ຄວາມເຊື້ອເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
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