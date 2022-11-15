ຂ່າວສານ
ນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຢຍລະມັນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນ ເປັນສຳຄັນ; ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຈົ່ງຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກໍໄດ້ແລກປ່ຽນກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ກ່ຽວກັບບາງທິດທາງ, ມາດຕະການໃຫຍ່ ເພື່ອແນໃສ່ນຳສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ ສົມກັບຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງຝ່າຍ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Olaf Scholz ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຢຍລະມັນ ຖືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ເຢຍລະມັນ - ຫວຽດນາມ ກໍຄືຖືບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ. ທ່ານກໍຍົກອອກແຜນການປະຕິບັດສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ໃນຂົງເຂດໃໝ່ ຄື: ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫັນລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ການນຳສອງທ່ານກໍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນ ມີການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ.