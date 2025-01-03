ຂ່າວສານ
ນຳເອົາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ
ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທຳອິດ, ກາລະໂອກາດດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນສັງກາດໃຫມ່. ເນື້ອໃຈຈິດໃຈຂອງມະຕິ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ແຕ່ລະບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ້ອງມີຄວາມຄາດຫວັງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ອຸທິດສ່ວນ.
ພັດທະນາກ້າວຂຶ້ນຈາກວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນ
ມະຕິເລກທີ 57 ແມ່ນແຫລ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫມ່, ເຍືອງທາງໃຫ້ການບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ພຽງແຕ່ລົງທຶນເຂົ້າໃນເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ຫັນເປັນດິຈິຕອນຢ່າງແຮງ, ຫວຽດນາມ ຈຶ່ງສາມາດກ້າວໄປວ່ອງໄວ, ພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນແກ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ. ເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນຈາກວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫລີ, ອິນເດຍ, ຈີນ ແລະ ຫລາຍປະເທດພັດທະນາອື່ນໆໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນສິ່ງນັ້ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ມະຕິສົ່ງເສີມບັນດາກົນໄກທົດລອງ, ມີລັກສະນະພິເສດເພື່ອດຶງດູດຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ ແລະ ຍູ້ໄວນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ; ກຳນົດການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນ ແມ່ນການລົງທຶນຍາວນານ. ມະຕິໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນບັນດາບັນຫາໃຫມ່ຂອງຍຸກສະໄຫມຄື: ຖານຂໍ້ມູນ, ເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາປະດິດ, Blockchain, IoT, ທົດລອງບັນດາເຕັກໂນໂລຊີຈຶ່ງມີເງື່ອນໄຂເພື່ອຊຸກຍູ້ຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດ, ໃນໄລຍະສັ້ນສຸດ, ນຳເອົາບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່, ເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດເຂົ້າໃນຊີວິດ. ມະຕິສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນການປົດປ່ອຍກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ, ກຳລັງແຮງງານ, ປົດປ່ອຍບັນດາແຫລ່ງກຳລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ. ດ້ວຍມະຕິເລກທີ 57 ແນ່ນອນວ່າ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນ, ຄົບຊຸດກັບທຸກຂົງເຂດອື່ນເມື່ອມະຕິສະຫງວນ 2% GDP ໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ, 3% ງົບປະມານແຫ່ງຊາດໃຫ້ແກ່ນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບປີ 2024 ຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ (ວັນທີ 29 ທັນວາ), ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ ຊີ້ແຈງວ່າ:
“ມະຕິມີຄວາມສຳຄັນພິເສດ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເປັນເຈົ້າດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອເປັນເຈົ້າວິວັດການເຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນຫົວຫນ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ. ນັບແຕ່ນີ້ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນໄດ້ກາຍເປັນພາລະກິດຂອງທົ່ວພັກ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ. ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຫວຽດນາມ ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາກະໂດດຂັ້ນ /ບຸກທະລຸ. ແລະ ພວກເຮົາຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນພິເສດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງ”.
ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປອ ໂຮ່ເຕີນຊາງ, ອະດີດຄູສອນຂັ້ນສູງສະຖາບັນການເມືອງເຂດ III, ຢືນຢັນໃນມະຕິ, ເລື່ອງກົມການເມືອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ນຳຫນ້າ ສາມາເສ່ອງແສງໄດ້ເຖິງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງທີ່ໃຫຍ່ຫລວງຂອງພັກ ແລະ ລັດ. ກຳນົດບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳແມ່ນສອງແສງໄດ້ທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງຍຸກສະໄຫມ.
“ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງຫລາຍເທື່ອກ່ຽວກັບຄວາມຂ້ຽວຂາດ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນນຳຫນ້າ. ພິເສດແມ່ນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ສ້າງກຳລັງຫນູນ, ຄວາມກົດດັນເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ທຸກລະບົບການເມືອງ, ນັບທັງສັງຄົມຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ເມື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດ ກໍ່ຈະສ້າງເປັນກຳລັງຫນູນໄດ້. ແລະອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ນັ້ນແມ່ນແຫລ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ສິ່ງນັ້ນຫລາຍກວ່າໃນຂົງເຂດນີ້ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຈະນຳມາເຊິ່ງສິ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ອັນໃຫຍ່ຫລວງ”.
ກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືພາກເອກະຊົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດ ແລະ ຈັດແບ່ງແຫລ່ງກຳລັງ ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີພັດທະນາ, ທ່ານ ຫວູກວາງຮຸ່ງ, ຫົວຫນ້າ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ ດ່າຫນັງ, ຖືວ່າ ສິ່ງນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊິສູງ.
“ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ດ່າຫນັງ ຫວັງວ່າ ມະຕິສະບັບນີ້ ຈະນຳມາເຊິ່ງແຫລ່ງກຳລັງ ແລະ ການຫນູນຊ່ວຍທີ່ຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ການແກ້ງແຍ່ງໃນຕະຫລາດສາກົນ. ສິ່ງນີ້ ລວມມີການລົງທຶນເຂົ້າໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນການຜະລິດ”.
ມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນເຂັມຊີ້ທິດໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນພັດທະນາ. ມະຕິແມ່ນກຳລັງຫນູນຢ່າງແຮງ, ເປີດກາລະໂອກາດໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ, ໝັ້ນຄົງ.