Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນຳສະເໜີແຜນການຄ້າປະຫວັດສາດເຊື່ອມຕໍ່ EU - ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ - ອິນເດຍ

ອາເມລິກາ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ), ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE) ແລະ ຫຼາຍປະເທດອື່ນໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ລິເລີ່ມເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ທ່າກຳ່ປັ່ນ, ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນກໍ່ຄືລະບົບທໍ່ສົ່ງອາຍ hydro.
  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ:AFP/TTXVN)  

ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ ແຖວໜ້າຂອງໂລກ (G20) ທີ່ນີວເດລີ (ປະເທດ ອິນເດຍ), ວັນທີ 9 ກັນຍາ, ສຳພັນທະມິດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍປະເທດ ພ້ອມກັບ ອິນເດຍ ໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ເຕັມໄປ ດ້ວຍ ຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ເຄື່ອງປຸງ (Spice Route) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ເອີລົບ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອິນເດຍ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນການຄ້າ ດ້ວຍບັນດາຜົນກະທົບ ພູມສາດການເມືອງໃນຂອບເຂດກ້ວາງຂວາງ.

ອາເມລິກາ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ), ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE) ແລະ ຫຼາຍປະເທດອື່ນໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ລິເລີ່ມເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ທ່າກຳ່ປັ່ນ, ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນກໍ່ຄືລະບົບທໍ່ສົ່ງອາຍ hydro.

ບັນດາຝ່າຍລົງນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ແຜນການນີ້ ຈະຊ່ວຍເຊື່ຶອມໂຍງ ຕະຫຼາດ ກ້ວາງໃຫຍ່ທີ່ມີພົນລະເມືອງ 1,4 ຕື້ ຄົນຂອງ ອິນເດຍ ກັບບັນດາປະເທດທາງທິດຕາເວັນຕົກ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຫັນການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ຢູ່ ເຂດອ່າວເບີເຊຍ ເປັນປົກກະຕິ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫາງ​ສຽງ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຊົ​ມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ຫາງ​ສຽງ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຊົ​ມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ພວມທຳການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ນີ້ແມ່ນເຫດການປະຫວັດສາດໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເມື່ອສອງປະເທດຕົກລົງສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ພວມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ມວນຊົນ ແລະ ຫາງສຽງ ອາເມລິກາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top