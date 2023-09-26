ຂ່າວສານ
ນຳວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ບັນລຸ 10 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2025
ໃນລາຍການຢ້ຽມຢາມ ບຣາຊິນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນ Sao Paulo, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂອ້ລົມສົນທະນາກັບວິສາຫະກິດ ບຣາຊິນ ເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນ ໂອກາດຮ່ວມມື, ລົງທຶນ, ເຊື່ອມຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ພ້ອມກັນສ້າງບັນດາມູນຄ່າ ແລະ ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່, ເພື່ອຊຸກຍູ້, ຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ທັງໃນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ, ພາຍຫຼັງເກືອບ 35 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ, ພິເສດ, ນັບແຕ່ເວລາສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານໃນປີ 2007, ການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນທຸກຂົງເຂດ. ການພົວພັນດ້ານການເມືອງນັບມື້ນັບສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ການພົວພັນເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ນັບມື້ນັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກັນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ອາເມລິກາໃຕ້, ດ້ວຍວົງເງິນການຄ້າປີ 2022 ບັນລຸລະດັບສະຖິຕິ ປະມານ 6,78 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2021.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ: ສອງປະເທດຄວນສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າສອງສົ້ນ, ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ; ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບັນດາຄະນະວິສາຫະກິດໄປສຳຫຼວດ ຊອກຮູ້ຕະຫຼາດ, ໂອກາດໃນການລົງທຶນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບການພົວພັນການຄ້າ - ການລົງທຶນ ສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຂອງສອງປະເທດ.