ຂ່າວສານ
ນຳບຸນປີໃໝ່ມາສູ່ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
ໃນລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນເກືອບ 4.000 ພູດ, ປີ້ລົດ 10.000 ປີ້, ບັດຊື້ເຄື່ອງ 15.000 ບັດ, ບັດຊື້ນ້ຳມັນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ລາງວັນຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ.
ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ບັກກ້ານ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະຫະພັນສະຫະກອນ, ສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດແຂວງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ບັກກ້ານ ຈັດລາຍການ “ຕະຫຼາດບຸນເຕັດກຳມະບານປີ 2025”, ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຊົງເກົ່າ. ໃນລາຍການ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ໄດ້ມອບບັດຫຼຸດລາຄາ 2.000 ບັດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ກໍໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ, ສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລາຍການມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີ ມະເສັງ 2025. ອ້າຍ ໂດ໋ເຍີດມິງ, ເຮັດວຽກຢູ່ສູນນິຕິເວດ ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຂອງກຳມະບານ ທີ່ມີຕໍ່ພະນັກງານການແພດ. ນີ້ແມ່ນການລະດົມກຳລັງໃຈເຮັດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫ້າວຫັນກວ່າໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່, ສ້າງກຳລັງໜູນສູ້ຊົນເຮັດວຽກໃນປີນີ້. ຂອງຂວັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາເມືອຕ້ອນຄອບຄົວ, ຫວັງວ່າ ປີໃໝ່ຈະມີຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກກວ່າ”.