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ຂ່າວສານ

ນຳບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ມາ​ສູ່​ຊາວ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເກວຫວໍ 1, ເທດສະບານ ນາມເຊີນ, ນະຄອນ ບັກນິງ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ປີໃໝ່ແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນ - ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່, ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພັກ; ວັນບຸນກຳມະກອນ - ຕະຫຼາດບຸນເຕັດກຳມະບານ ປີ 2025”.
“ຕະຫຼາດບຸນເຕັດກຳມະບານປີ 2025” ແຂວງ ບັກກ້ານ (ພາບ:TTXVN)

ໃນລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນເກືອບ 4.000 ພູດ, ປີ້ລົດ 10.000 ປີ້, ບັດຊື້ເຄື່ອງ 15.000 ບັດ, ບັດຊື້ນ້ຳມັນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ລາງວັນຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ.

        ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ບັກກ້ານ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະຫະພັນສະຫະກອນ, ສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດແຂວງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ບັກກ້ານ ຈັດລາຍການ “ຕະຫຼາດບຸນເຕັດກຳມະບານປີ 2025”, ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຊົງເກົ່າ. ໃນລາຍການ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ໄດ້ມອບບັດຫຼຸດລາຄາ 2.000 ບັດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ກໍໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ, ສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລາຍການມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີ ມະເສັງ 2025. ອ້າຍ ໂດ໋ເຍີດມິງ, ເຮັດວຽກຢູ່ສູນນິຕິເວດ ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຂອງກຳມະບານ ທີ່ມີຕໍ່ພະນັກງານການແພດ. ນີ້ແມ່ນການລະດົມກຳລັງໃຈເຮັດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫ້າວຫັນກວ່າໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່, ສ້າງກຳລັງໜູນສູ້ຊົນເຮັດວຽກໃນປີນີ້. ຂອງຂວັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາເມືອຕ້ອນຄອບຄົວ, ຫວັງວ່າ ປີໃໝ່ຈະມີຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກກວ່າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ

ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ. ລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ມັງກອນ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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