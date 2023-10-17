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ຂ່າວສານ

ນຳບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ເຂົ້າສູ່ສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16/10, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ Subrahmanyam Jaishankar ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 18 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ Subrahmanyam Jaishankar

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ຢືນຢັນເລື່ອງຫວຽດນາມຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 2 ປະເທດສົມທົບກັນມານະພະຍາຍາມ, ກະກຽມເປັນຢ່າງດີໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຮັກສາບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍຢ່າງສະເໝີ, ຕັ້ງໜ້ານຳບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືເຂົ້າສູ່ສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິນເດຍ ຊຸກຍູ້ບັນດາວິສາຫະກິດໃຫຍ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຍຸດທະສາດສຳຄັນຄື: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ທ່າກຳປັ່ນ, Logistics, ການຊອກຫາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນອາຍແກດ, ພະລັງງານທົດແທນ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ Subrahmanyam Jaishankar ຢືນຢັນວ່າ ອິນເດຍ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມື ສຳຄັນຂອງພາກພື້ນ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ກະທຳມຸ່ງໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກ” ແລະ ເນັ້ນໜັກ ວ່າ ອິນເດຍ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ

ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສຸດຍອດ BRI ໂດຍ ຈີນ ຈັດຂຶ້ຶ້ນ.
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