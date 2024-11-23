ຂ່າວສານ
ນຳການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ໂດມີນີກາ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ່ 21 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ເຮືອບິນນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ Santo Domingo, ປະເທດ ສ.ໂດມີນີກາ, ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ແລະ ຢ້ຽມຢາມທາງການ ສ.ໂດມີນີກາ ຢ່າງຈົບງາມ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສ.ໂດມີນີກາ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່: ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ - ອາເມລິກາລາຕິນ”, ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງດ້ານການທູດ ແລະ ສະຖານກົງສູນ ສ.ໂດມີນີກາ.
ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ສ.ໂດມີນີກາ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຮັກສາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ນຳການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ໂດມີນີກາ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອໝູນໃຊ້ບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນການພົວພັນ 2 ປະເທດ, ມຸ່ງໄປເຖິງຂອບຂະໜາດການພົວພັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກປະຕິວັດທັນສະໄໝກຳອຳນາດ (PRM). ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ PRM ພ້ອມກັບບັນດາພັກການເມືອງໃນສຳພັນທະມິດກຳອຳນາດ ສະໜັບສະໜູນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາທິດທາງ, ມາດຕະການທີ່ 2 ຝ່າຍບັນລຸໄດ້ທີ່ການພົບປະສົນທະນາລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Luis Abinader Corona ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ໂດມີນີກາ.